5 greșeli pe care să NU le faci când îți cumperi topperul ortopedic

Scris de Catalina Anghel Publicat: 26 oct. 2026, 14:48

Te trezești dimineața cu senzația că nu te-ai odihnit suficient, deși ai dormit șapte sau opt ore?! Simți uneori o presiune neplăcută în zona lombară, îți schimbi frecvent poziția în timpul nopții sau ai impresia că salteaua nu îți mai oferă confortul de altădată?!

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