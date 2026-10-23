Denim închis, tonuri de ciocolatiu și ghete statement: rețeta unui look autumn chic

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 oct. 2026, 12:15

Toamna are un talent aparte de a transforma cele mai simple combinații vestimentare în apariții memorabile. O pereche de jeans indigo, un sacou bine croit și încălțămintea potrivită pot deveni punctul de plecare pentru o ținută sofisticată, fără să fie nevoie de un dressing complet nou. Secretul? Jocul dintre texturi, nuanțele calde și un accesoriu care atrage privirile.

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