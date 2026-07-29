Stilul masculin care lucrează pentru tine, zi de zi

Publicat 29 iul. 2026, 15:58 Actualizat 30 iul. 2026, 09:59

Un stil bun nu se vede doar la evenimente. Se simte și în felul în care stai, cum te miști și cum intri într-o încăpere fără să forțezi nimic. În moda pentru bărbați, liniile curate și croiala sigură au revenit puternic în atenție, iar asta se vede mai ales la piesele care pot trece ușor de la birou la ieșiri de seară. Tocmai de aceea, pantalonii eleganți pentru bărbați au devenit o bază foarte căutată, mai ales când vrei un look ordonat, dar nu rigid.

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