Cum îți protejezi părul la mare și la piscină. Pașii simpli care previn uscarea și ruperea

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De ce se usucă părul după mare
Apa mării conține sare, iar după evaporarea apei, cristalele de sare pot rămâne pe suprafața firelor.
Părul poate deveni:
mai aspru;
lipsit de elasticitate;
greu de pieptănat;
predispus la încâlcire;
lipsit de luciu.
Expunerea repetată la soare poate deteriora și ea firul de păr. Radiațiile ultraviolete pot afecta structura părului și îi pot modifica aspectul, în special dacă acesta este vopsit, decolorat sau fragil.
Combinația dintre apă sărată, soare și vânt poate accentua senzația de păr uscat.
Ce efect are clorul asupra părului
Clorul folosit pentru tratarea apei din piscine poate îndepărta o parte dintre uleiurile naturale care protejează firul de păr.
Din acest motiv, după înot, părul poate deveni:
uscat;
rigid;
casant;
tern;
mai greu de descurcat.
Clorul poate contribui la uscarea părului și îl poate face mai predispus la rupere.
În cazul părului blond sau decolorat poate apărea uneori și o tentă verzuie. Aceasta nu este produsă doar de clor, ci poate apărea în urma interacțiunii dintre substanțele din apa piscinei și metalele, precum cuprul.
Una dintre cele mai frecvente greșeli este să lași apa sărată sau apa cu clor să se usuce în păr.
După ce ieși din mare sau piscină, clătește părul cât mai repede cu apă curată.
Nu este obligatoriu să folosești șampon după fiecare intrare în apă. Uneori, o clătire abundentă este suficientă până când ajungi la duș.
Dermatologii recomandă clătirea imediată a părului după înot pentru îndepărtarea substanțelor rămase pe fire.
La piscină, clătirea ajută la eliminarea unei părți din clor și a celorlalte substanțe folosite pentru tratarea apei.
Udă părul înainte să intri în piscină
Pare un pas lipsit de importanță, dar poate face diferența.
Părul uscat poate absorbi rapid apa din piscină.
Dacă îl uzi în prealabil cu apă curată, firele pot absorbi o cantitate mai mică de apă cu clor.
Specialiștii recomandă umezirea părului înainte de intrarea în piscină tocmai pentru a limita absorbția apei tratate chimic.
După ce uzi părul, poți aplica și o cantitate mică de balsam fără clătire pe lungimi.
Evită însă să aplici cantități foarte mari de ulei înainte de intrarea în apă, mai ales dacă vei sta mult la soare.
Folosește șampon după piscină
Dacă ai stat mult timp în piscină, spală părul după ce ajungi la duș.
Poți utiliza:
Șampoanele destinate înotătorilor sunt concepute pentru a ajuta la îndepărtarea reziduurilor lăsate de apa piscinei.
Dermatologii recomandă ca, după clătire, părul să fie spălat și apoi îngrijit cu un balsam intens hidratant.
Nu folosi însă zilnic un șampon foarte agresiv sau puternic clarifiant dacă ai părul uscat, deoarece poate accentua senzația de deshidratare.
Nu folosi prea mult șampon
O altă greșeală frecventă este aplicarea unei cantități mari de șampon pe toată lungimea părului.
Șamponul trebuie aplicat în principal pe scalp.
Masează delicat rădăcinile cu buricele degetelor și evită să freci agresiv lungimile.
Spuma care se scurge în timpul clătirii este, de cele mai multe ori, suficientă pentru curățarea lungimilor.
Aplicarea repetată a unui șampon puternic direct pe vârfuri poate accentua uscarea acestora.
Nu sări peste balsam
După mare sau piscină, balsamul nu este un pas opțional, mai ales dacă părul este lung, vopsit sau decolorat.
Aplică balsam pe lungimi și vârfuri și lasă-l să acționeze conform instrucțiunilor produsului.
Balsamul poate ajuta la:
descurcarea firelor;
reducerea aspectului aspru;
îmbunătățirea elasticității;
reducerea frecării dintre fire;
obținerea unui aspect mai neted.
Evită aplicarea unei cantități foarte mari la rădăcină dacă ai scalpul gras.
Aplică o mască hidratantă
În perioadele în care mergi frecvent la plajă sau piscină, poți folosi o mască hidratantă o dată sau de două ori pe săptămână.
Alege produse destinate tipului tău de păr.
Pentru părul fin sunt potrivite formulele mai ușoare, care nu îl îngreunează.
Pentru părul gros, creț sau foarte uscat pot fi utile măștile mai emoliente.
Lasă masca să acționeze atât cât indică producătorul.
Aplicarea timp de câteva ore nu înseamnă neapărat rezultate mai bune.
Nu pieptăna agresiv părul ud
Părul ud este mai vulnerabil la întindere și rupere.
După mare sau piscină poate fi și mai încâlcit decât de obicei.
Nu trage peria de la rădăcină spre vârfuri.
Începe descurcarea de la vârfuri și urcă treptat spre rădăcină.
Folosește:
un pieptene cu dinți rari;
o perie specială pentru păr ud;
un spray pentru descurcare;
un balsam fără clătire.
Ține șuvița cu mâna atunci când desfaci nodurile, pentru a reduce tensiunea asupra rădăcinilor.
Nu freca părul cu prosopul
Multe femei își freacă energic părul după duș pentru a-l usca mai repede.
Acest obicei poate favoriza:
electrizarea;
încâlcirea;
aspectul rebel;
ruperea firelor fragile.
În schimb, tamponează delicat părul.
Poți folosi:
Nu răsuci părul foarte strâns în prosop.
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