Arestat după ce a urmărit, sechestrat și violat o femeie. Scene șocante în Sectorul 2

Publicat 5 iul. 2026, 14:42 Sursă Realitatea PLUS

Bărbatul acuzat că a agresat sexual o femeie pe o stradă din Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetei, victima a trecut prin clipe de coșmar. În timp ce se îndrepta spre casă, femeia ar fi fost abordată de bărbat, care i-ar fi acoperit gura cu mâna și ar fi amenințat-o cu un cuțit.

Distribuie articolul