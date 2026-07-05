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Justitie· 1 min citire
Arestat după ce a urmărit, sechestrat și violat o femeie. Scene șocante în Sectorul 2
Violator din București
Publicat5 iul. 2026, 14:42
SursăRealitatea PLUS
Bărbatul acuzat că a agresat sexual o femeie pe o stradă din Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetei, victima a trecut prin clipe de coșmar. În timp ce se îndrepta spre casă, femeia ar fi fost abordată de bărbat, care i-ar fi acoperit gura cu mâna și ar fi amenințat-o cu un cuțit.
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