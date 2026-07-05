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Justitie· 1 min citire

Arestat după ce a urmărit, sechestrat și violat o femeie. Scene șocante în Sectorul 2

Violator din București

Violator din București

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 14:42
SursăRealitatea PLUS

Bărbatul acuzat că a agresat sexual o femeie pe o stradă din Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetei, victima a trecut prin clipe de coșmar. În timp ce se îndrepta spre casă, femeia ar fi fost abordată de bărbat, care i-ar fi acoperit gura cu mâna și ar fi amenințat-o cu un cuțit.

Bărbatul care ar fi violat o femeie pe stradă, arestat

Victima ar fi fost obligată să meargă într-o zonă retrasă, într-o parcare, unde ar fi fost agresată sexual.

Într-un moment de luciditate, femeia i-ar fi spus agresorului că pot merge la locuința ei.

Ajunși în apropierea blocului, aceasta a reușit să fugă, a intrat în scara imobilului și a încuiat ușa înainte ca bărbatul să o poată ajunge.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu era cunoscut victimei.

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