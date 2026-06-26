Incident halucinant în județul Dâmbovița. Fetiță de cinci ani, violată de un individ de 38 de ani care muncea cu ziua în curtea mamei sale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 22:36

Un incident de-a dreptul halucinant a avut loc într-o gospodărie din județul Dâmbovița. O fetiță în vârstă de 5 ani a fost violată de un individ de 38 de ani pe care muncea cu ziua în curtea mamei ei.

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