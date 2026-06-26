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Incident halucinant în județul Dâmbovița. Fetiță de cinci ani, violată de un individ de 38 de ani care muncea cu ziua în curtea mamei sale

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 22:36

Un incident de-a dreptul halucinant a avut loc într-o gospodărie din județul Dâmbovița. O fetiță în vârstă de 5 ani a fost violată de un individ de 38 de ani pe care muncea cu ziua în curtea mamei ei.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița a anunțat, vineri seară, reţinerea unui bărbat de 38 de ani, din comuna Şelaru, bănuit de comiterea infracţiunii de viol asupra unui minor.

”Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 21 iunie a.c., în jurul orei 15:00, în timp ce s-ar fi aflat la locuinţa unei femei, din comuna Şelaru, pentru a desfăşura activităţi gospodăreşti, ar fi abuzat-o sexual pe fiica proprietarei, în vârstă de 5 ani”, a transmis IPJ Dâmbovia, precizând că sesizarea a fost făcută abia în cursul zilei de vineri.

Individul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Găeşti, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

În acest caz, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

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