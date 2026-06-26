Statuetă din patrimoniul cultural al Germaniei, descoperită în curtea unui bărbat din Buzău. Poliția investighează traseul piesei de patrimoniu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iun. 2026, 16:22

O statuetă din bronz, inclusă în patrimoniul cultural național al Germaniei și dată în urmărire după ce a fost furată la sfârșitul anului trecut, a fost găsită de polițiști într-o localitate din județul Buzău. Descoperirea deschide o anchetă internațională privind traseul obiectului de patrimoniu și persoanele implicate în sustragerea acestuia.

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