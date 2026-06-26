Statuetă din patrimoniul cultural al Germaniei, descoperită în curtea unui bărbat din Buzău. Poliția investighează traseul piesei de patrimoniu

O statuetă din bronz, inclusă în patrimoniul cultural național al Germaniei și dată în urmărire după ce a fost furată la sfârșitul anului trecut, a fost găsită de polițiști într-o localitate din județul Buzău. Descoperirea deschide o anchetă internațională privind traseul obiectului de patrimoniu și persoanele implicate în sustragerea acestuia.
Obiect de patrimoniu, găsit în județul Buzău
Polițiștii au descoperit statueta în localitatea Sătuc, județul Buzău, în urma unor investigații coordonate de Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române.
Anchetatorii aveau informații potrivit cărora pe teritoriul României s-ar afla o piesă de patrimoniu dispărută din Germania. În urma verificărilor, statueta a fost identificată la domiciliul unui bărbat de 49 de ani.
Potrivit primelor declarații, proprietarul susține că a achiziționat recent obiectul, fără să cunoască proveniența acestuia.
Face parte din celebrul ansamblu monumental „Der Dorfklatsch”
Statueta recuperată aparține ansamblului monumental „Der Dorfklatsch” („Bârfele satului”), o lucrare inclusă în patrimoniul cultural al Germaniei.
Piesa este realizată din bronz turnat, are aproximativ 1,5 metri înălțime și fusese raportată ca fiind furată de autoritățile germane la sfârșitul anului 2025.
Importanța sa artistică și istorică a determinat colaborarea rapidă dintre autoritățile române și cele germane pentru recuperarea bunului.
Obiectul a fost ridicat pentru continuarea cercetărilor
După identificare, polițiștii au ridicat statueta pentru expertizare și continuarea anchetei. Piesa a fost predată Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, instituție care coordonează investigațiile privind proveniența acesteia și circuitul prin care a ajuns în România.
Anchetatorii încearcă să stabilească fiecare etapă parcursă de obiect după furt, precum și identitatea persoanelor care au participat la transportul sau comercializarea acestuia.
Colaborare între România și Germania
În perioada următoare, Poliția Română va colabora cu autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Germania pentru schimbul de informații necesar finalizării anchetei.
Totodată, vor fi parcurse procedurile legale pentru restituirea statuetei către statul german, după finalizarea verificărilor.
Autoritățile române desfășoară cercetări pentru a stabili cum a fost scoasă statueta din Germania, cine a introdus-o pe teritoriul României și dacă există o rețea implicată în traficul internațional cu bunuri de patrimoniu.