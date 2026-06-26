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Trafic feroviar întrerupt în zona Fetești. Pantograful unei locomotive de marfă a fost avariat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 18:01
Actualizat26 iun. 2026, 18:07

Circulația feroviară este afectată vineri în zona stației Fetești, unde mai multe trenuri de călători staționează în urma unui incident produs la pantograful unei locomotive aparținând unui operator privat de transport feroviar de marfă.

”CFR Călători informează că, în prezent, circulaţia feroviară este temporar întreruptă pe Magistrala 800, în zona staţiei Feteşti, ca urmare a unui incident produs la pantograful unei locomotive aparţinând unui operator privat de transport feroviar de marfă”, anunţă, vineri, CFR.

Reprezentanții instituției precizează că, în urma incidentului, alimentarea cu tensiune în zona staţiei Feteşti a fost întreruptă, iar mai multe trenuri de călători staţionează în parcurs până la redeschiderea circulaţiei.

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