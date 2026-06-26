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Locale· 1 min citire
Trafic feroviar întrerupt în zona Fetești. Pantograful unei locomotive de marfă a fost avariat
FOTO: Arhivă
Publicat26 iun. 2026, 18:01
Actualizat26 iun. 2026, 18:07
Circulația feroviară este afectată vineri în zona stației Fetești, unde mai multe trenuri de călători staționează în urma unui incident produs la pantograful unei locomotive aparținând unui operator privat de transport feroviar de marfă.
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