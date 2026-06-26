Șocul termic de la aerul condiționat, adevăratul pericol în zilele caniculare. Avertismentul unui specialist

Publicat 26 iun. 2026, 13:29 Sursă Agerpres

Canicula nu pune în pericol sănătatea doar prin temperaturile ridicate, ci și prin diferențele bruște dintre căldura de afară și aerul rece din locuințe sau mașini, a declarat, pentru Agerpres, prof. univ. dr. Florin Mitu, șeful Clinicii de Cardiologie de la Spitalul de Recuperare din Iași.

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