Greșeala pe care mulți o fac vara cu aerul condiționat. Medicii avertizează asupra riscurilor: îți pune sănătatea în pericol!

Mulți români își pun sănătatea în pericol în zilele caniculare fără să își dea seama. Greșeala apare atunci când aerul condiționat este setat la o temperatură mult prea scăzută față de cea de afară.
Deși pare o soluție rapidă pentru răcoare, diferența mare de temperatură poate fi greu de suportat pentru organism. Medicii avertizează că trecerea bruscă de la frigul din casă la arșița de afară poate provoca un șoc termic. De exemplu, dacă în locuință sunt aproximativ 20 de grade, iar afară sunt 34-36 de grade, corpul este forțat să se adapteze foarte repede. Această schimbare bruscă poate duce la slăbiciune, amețeli sau chiar leșin. Persoanele cu probleme cardiace sunt cele mai vulnerabile în astfel de situații. Pentru ele, diferențele mari de temperatură pot deveni un risc serios.
De ce pot apărea răceli și dureri în gât vara
Aerul condiționat folosit excesiv poate afecta și sistemul respirator. Trecerea repetată de la aer foarte rece la aer fierbinte irită mucoasele și le face mai sensibile. Din această cauză, pot apărea dureri în gât, răceli sau chiar bronșită. Chiar dacă aceste probleme sunt asociate, de obicei, cu sezonul rece, ele pot apărea și vara.
Medicii spun că nu aerul condiționat în sine este problema, ci felul în care este folosit. Dacă temperatura este coborâtă prea mult, organismul resimte schimbarea ca pe un stres. În loc să ajute, răcoarea excesivă poate slăbi capacitatea corpului de a se adapta la căldura de afară. De aceea, diferența dintre interior și exterior trebuie ținută sub control.
Aparatul de aer condiționat trebuie curățat regulat
O altă greșeală frecventă este lipsa curățării aparatului de aer condiționat. Dacă filtrele nu sunt curățate și aparatul nu este întreținut corect, acesta poate deveni un loc în care se dezvoltă bacterii. Aerul rece care circulă prin încăpere poate răspândi apoi particule care irită căile respiratorii. În timp, acest lucru poate favoriza probleme de sănătate, mai ales la copii, vârstnici sau persoane sensibile.
Specialiștii recomandă ca aparatul să fie verificat și curățat periodic. Întreținerea lui nu ține doar de confort, ci și de sănătate. Un aparat murdar poate face mai mult rău decât bine, chiar dacă răcește eficient camera. De aceea, curățarea filtrelor și verificarea sistemului sunt pași importanți înainte și în timpul sezonului cald.
Care este temperatura potrivită în casă
Medicii recomandă ca diferența dintre temperatura de afară și cea din interior să nu fie mai mare de 5-7 grade. Dacă afară sunt 35 de grade, temperatura din locuință ar trebui să fie în jur de 28 de grade. Chiar dacă pare mai cald decât ne-am dori, această diferență este mai ușor de suportat pentru organism. Corpul nu mai este obligat să treacă brusc de la frig la arșiță.
De asemenea, este bine să nu stăm mult timp într-o cameră foarte rece înainte de a ieși afară. Trecerea trebuie făcută treptat, pentru ca organismul să se poată adapta. Hainele pot ajuta și ele, mai ales atunci când ieșim dintr-un spațiu răcoros direct în căldură. Folosit corect, aerul condiționat poate fi un ajutor real pe caniculă, dar setat greșit poate deveni o problemă.