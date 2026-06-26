Greșeala pe care mulți o fac vara cu aerul condiționat. Medicii avertizează asupra riscurilor: îți pune sănătatea în pericol!

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 07:58

Mulți români își pun sănătatea în pericol în zilele caniculare fără să își dea seama. Greșeala apare atunci când aerul condiționat este setat la o temperatură mult prea scăzută față de cea de afară.

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