Incendiu puternic la un transformator electric din Pucioasa. Zeci de persoane au fost evacuate, iar autoritățile au emis RO-Alert

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 19:08

Momente de tensiune în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, după izbucnirea unui incendiu de proporții la un punct de transformare electrică. Flăcările și fumul dens au mobilizat de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, care intervin pentru limitarea efectelor incidentului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu