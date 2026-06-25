Incendiu puternic la un transformator electric din Pucioasa. Zeci de persoane au fost evacuate, iar autoritățile au emis RO-Alert

Momente de tensiune în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, după izbucnirea unui incendiu de proporții la un punct de transformare electrică. Flăcările și fumul dens au mobilizat de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, care intervin pentru limitarea efectelor incidentului.
Intervenție amplă a pompierilor în Pucioasa
La fața locului au fost trimise importante forțe de intervenție pentru gestionarea situației de urgență. Pompierii acționează cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de suport logistic și un echipaj SMURD.
Misiunea salvatorilor este una complexă, având în vedere riscurile specifice generate de incendiul produs la instalațiile electrice și degajările semnificative de fum care s-au răspândit în zonă.
Mesaj RO-Alert pentru populație
Din cauza cantității mari de fum rezultat în urma incendiului, autoritățile au decis transmiterea unui mesaj prin sistemul RO-Alert. Scopul avertizării este informarea rapidă a cetățenilor cu privire la pericolul existent și recomandările de siguranță pe care trebuie să le respecte.
Locuitorii din apropierea zonei afectate au fost sfătuiți să evite expunerea la fum și să respecte indicațiile transmise de autorități.
Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate preventiv
Pentru a elimina orice risc la adresa populației, echipele de intervenție au dispus evacuarea preventivă a persoanelor aflate în apropierea punctului de transformare afectat de incendiu.
Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din zona de risc. Măsura a fost luată pentru protejarea cetățenilor și pentru a facilita intervenția echipajelor de urgență.
Pompierii continuă acțiunile pentru localizarea și lichidarea incendiului, monitorizând permanent evoluția situației. Intervenția este în dinamică, iar autoritățile urmăresc îndeaproape efectele produse de incendiu asupra infrastructurii și a zonelor învecinate.
Deocamdată nu au fost raportate victime, însă misiunea salvatorilor continuă până la eliminarea completă a pericolului și stabilizarea situației din orașul Pucioasa.