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Locale· 1 min citire
Incendiu devastator la una din fermele de pui ale lui Fănel Bogos. Mai multe hale au fost cuprinse de flăcări-VIDEO
FOTO: Captură Facebook
Publicat24 iun. 2026, 18:17
Actualizat24 iun. 2026, 18:18
Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri după-amiază la o fermă de creștere a păsărilor din comuna Laza, județul Vaslui, deținută de Fănel Bogos, afaceristul care a încercat să obțină protecția premierului Ilie Bolojan.
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