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Locale· 2 min citire
Incendiu în lanț lângă Alexandria. Două familii și-au văzut casele cuprinse de flăcări după ce au ieșit să privească intervenția pompierilor la o altă casă, în timp ce aveau mâncare pe foc
Incendiu
Un incident incredibil petrecut în localitatea Valea Părului, din apropierea municipiului Alexandria, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru mai multe familii. Totul a început cu un incendiu izbucnit la o locuință, însă situația a luat rapid o turnură neașteptată, după ce mai mulți vecini au ieșit din propriile case pentru a urmări intervenția echipajelor de pompieri.
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