Incendiu în lanț lângă Alexandria. Două familii și-au văzut casele cuprinse de flăcări după ce au ieșit să privească intervenția pompierilor la o altă casă, în timp ce aveau mâncare pe foc

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 16:25

Un incident incredibil petrecut în localitatea Valea Părului, din apropierea municipiului Alexandria, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru mai multe familii. Totul a început cu un incendiu izbucnit la o locuință, însă situația a luat rapid o turnură neașteptată, după ce mai mulți vecini au ieșit din propriile case pentru a urmări intervenția echipajelor de pompieri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu