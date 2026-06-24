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Incendiu în lanț lângă Alexandria. Două familii și-au văzut casele cuprinse de flăcări după ce au ieșit să privească intervenția pompierilor la o altă casă, în timp ce aveau mâncare pe foc

Incendiu

Incendiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 16:25

Un incident incredibil petrecut în localitatea Valea Părului, din apropierea municipiului Alexandria, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru mai multe familii. Totul a început cu un incendiu izbucnit la o locuință, însă situația a luat rapid o turnură neașteptată, după ce mai mulți vecini au ieșit din propriile case pentru a urmări intervenția echipajelor de pompieri.

Au lăsat mâncarea pe foc și au ieșit să vadă incendiul

Potrivit martorilor, în timp ce pompierii încercau să stingă flăcările care cuprinseseră prima gospodărie, câțiva vecini și-au părăsit locuințele pentru a vedea ce se întâmplă. Aceștia ar fi lăsat însă mâncarea nesupravegheată pe aragaz.

În doar câteva momente, focul ar fi izbucnit și în propria lor casă, transformând curiozitatea într-o situație dramatică. Oamenii au realizat prea târziu pericolul, iar incendiul s-a extins rapid.

Explozie și panică în cartier

Locuitorii din zonă susțin că, în timpul intervenției, s-ar fi auzit și o explozie puternică, posibil provocată de o butelie aflată într-una dintre gospodăriile afectate.

Deflagrația a amplificat panica și a îngreunat misiunea salvatorilor, care au fost nevoiți să acționeze contra-cronometru pentru a împiedica propagarea focului la alte locuințe din apropiere.

Incendiul s-a extins la o a treia casă

Flăcările au cuprins ulterior și o locuință învecinată, iar amploarea intervenției a crescut considerabil. Pentru gestionarea situației, pompierii au mobilizat succesiv nu mai puțin de cinci autospeciale de stingere.

Echipajele au luptat ore în șir pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind în cele din urmă să împiedice extinderea acestuia la alte proprietăți din zonă.

Pagube importante, dar fără victime

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incendiilor. Cu toate acestea, pagubele materiale sunt însemnate, mai multe locuințe și bunuri fiind afectate de flăcări.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele producerii incendiilor și împrejurările în care focul s-a propagat de la o gospodărie la alta.

Specialiștii vor analiza toate aspectele legate de incident, inclusiv informațiile privind presupusa explozie și modul în care focul s-a extins atât de rapid între locuințe.

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