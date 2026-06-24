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Social· 1 min citire
Incendiu la un centru pentru minori din Pașcani: un foișor a ars miercuri dimineață
Pompieri
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, 24 iunie 2026, la un foișor din curtea unui centru pentru minori de pe strada Morilor din municipiul Pașcani. Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au intervenit prompt pentru lichidarea focului.
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