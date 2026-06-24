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Incendiu la un centru pentru minori din Pașcani: un foișor a ars miercuri dimineață

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:16

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, 24 iunie 2026, la un foișor din curtea unui centru pentru minori de pe strada Morilor din municipiul Pașcani. Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au intervenit prompt pentru lichidarea focului.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 4 metri pătrați. Datorită reacției rapide a pompierilor, flăcările au fost stinse înainte de a se putea propaga la clădirile din apropiere.

În urma incendiului, mobilierul din lemn aflat în interiorul foișorului a fost distrus. Nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al Județului Iași îndeamnă cetățenii să utilizeze focul deschis cu responsabilitate, să nu lase sursele de foc nesupravegheate și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor, în special în apropierea materialelor combustibile.

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