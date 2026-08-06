Moscova avertizează România: Nu ne retragem ambasadorul, dar expulzarea diplomatului rus va avea consecințe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 17:30

Moscova nu intenționează să își recheme ambasadorul din România pentru consultări, însă avertizează că decizia Bucureștiului de a expulza un diplomat rus va fi urmată de un răspuns pe măsură, a declarat joi, într-o conferință de presă, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru Comunicare din cadrul Ministerului rus al Afacerilor Externe, potrivit TASS.

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