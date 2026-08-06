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Moscova avertizează România: Nu ne retragem ambasadorul, dar expulzarea diplomatului rus va avea consecințe

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 17:30

Moscova nu intenționează să își recheme ambasadorul din România pentru consultări, însă avertizează că decizia Bucureștiului de a expulza un diplomat rus va fi urmată de un răspuns pe măsură, a declarat joi, într-o conferință de presă, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru Comunicare din cadrul Ministerului rus al Afacerilor Externe, potrivit TASS.

”Nu intenţionăm să ne retragem ambasadorul de la Bucureşti”

„Respingem pretenţiile formulate de partea română. Nu vedem motive să imităm gesturile teatrale ale altora. Nu intenţionăm să ne retragem ambasadorul de la Bucureşti pentru consultări”, a declarat oficialul Ministerului rus de Externe, Aleksei Fadeev.

Acesta a avertizat că expulzarea diplomatului rus va avea consecințe. „Acest gest neprietenos va primi cu siguranţă un răspuns adecvat, în forma şi în termenele pe care Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei le va considera corespunzătoare şi optime”, a punctat Fadeev.

România a expulzat un diplomat rus, după ce a doborât trei drone

Ministerul Afacerilor Externe al României a anunţat, la 27 iulie, expulzarea unui diplomat al Federaţiei Ruse, după ce, în decurs de trei zile, Forţele Aeriene Române au doborât în spaţiul aerian naţional trei drone de origine rusă.

Totodată, ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a i se transmite un protest oficial, iar ambasadorul României la Moscova a fost rechemat la Bucureşti pentru consultări.

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