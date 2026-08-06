Începe scufundarea barjelor pe Dunăre. Apele Române:”Există incertitudini. Manevrarea a două barje simultan nu este uşoară”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 17:45

Două dintre barjele care vor fi folosite pentru creșterea debitului Dunării vor fi scufundate controlat joi după-amiază, iar celelalte două vineri, în cadrul unei operațiuni complexe desfășurate de autorități. Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a admis că există incertitudini legate de desfășurarea intervenției, însă a subliniat că succesul acesteia se bazează pe experiența căpitanilor celor trei împingătoare implicate în manevrarea barjelor încărcate cu rocă.

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