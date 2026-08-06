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Începe scufundarea barjelor pe Dunăre. Apele Române:”Există incertitudini. Manevrarea a două barje simultan nu este uşoară”

FOTO: Apele Române-Facebook

FOTO: Apele Române-Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 17:45

Două dintre barjele care vor fi folosite pentru creșterea debitului Dunării vor fi scufundate controlat joi după-amiază, iar celelalte două vineri, în cadrul unei operațiuni complexe desfășurate de autorități. Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a admis că există incertitudini legate de desfășurarea intervenției, însă a subliniat că succesul acesteia se bazează pe experiența căpitanilor celor trei împingătoare implicate în manevrarea barjelor încărcate cu rocă.

Cum va decurge intervenția pe Dunăre

Reprezentantul ANAR a anunțat că soluția tehnică pentru intervenția pe brațul Bala a fost schimbată în urma consultărilor cu experții, fiind combinat două propuneri de intervenție. Astfel, două barje vor fi scufundate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, operațiunea urmând să înceapă joi, iar alte două vor fi amplasate vineri, mai în amonte și ușor oblic față de direcția curentului.

Barjele vor fi poziționate controlat și umplute exclusiv prin pompare cu apă, după ce a fost abandonată varianta umplerii cu draga. Oficialul ANAR a precizat că manevrarea simultană a două barje este o operațiune dificilă, însă autoritățile se bazează pe experiența echipajelor celor trei împingătoare implicate. Prima barjă va rămâne aproape de suprafață, în timp ce celelalte vor fi aproape complet scufundate.

Două barje de rezervă, pregătite pentru stabilizare

În funcție de modul în care vor fi amplasate, autoritățile vor decide dacă barjele vor fi ancorate de mal. Potrivit reprezentantului ANAR, scăderea nivelului apei ar putea reduce din efectele intervenției, însă acestea sunt așteptate să fie vizibile.

Pe lângă cele patru barje destinate scufundării, alte două sunt pregătite pentru a asigura stabilizarea și protejarea acestora, fără a fi scufundate. Deocamdată, în operațiune nu sunt implicați scafandri, însă Forțele Navale pot interveni în cel mult o oră cu echipe specializate, dacă situația o va impune.

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