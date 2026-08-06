Se schimbă regulile pentru buletine. După această dată, vechiul act nu va mai fi acceptat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 16:05

Românii care dețin cărți de identitate emise după modelul introdus în 1997 trebuie să fie atenți la un termen important stabilit de autorități. Chiar dacă documentul este încă în perioada de valabilitate înscrisă pe el, acesta nu va mai putea fi utilizat după o anumită dată.

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