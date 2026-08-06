Se schimbă regulile pentru buletine. După această dată, vechiul act nu va mai fi acceptat

Românii care dețin cărți de identitate emise după modelul introdus în 1997 trebuie să fie atenți la un termen important stabilit de autorități. Chiar dacă documentul este încă în perioada de valabilitate înscrisă pe el, acesta nu va mai putea fi utilizat după o anumită dată.
Începând de sâmbătă, 1 august, serviciile publice de evidență a persoanelor din întreaga țară au încetat să mai emită cărțile de identitate în formatul folosit din 1997, marcând astfel începutul trecerii complete către noua generație de documente.
Până când mai pot fi folosite buletinele vechi
Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) precizează că persoanele care dețin un buletin emis după modelul din 1997 nu sunt obligate să îl înlocuiască imediat. Documentul poate fi folosit până la expirarea perioadei înscrise pe acesta, însă există o limită clară stabilită de autorități.
Indiferent de data tipărită pe act, vechile cărți de identitate vor înceta să mai fie valabile după 3 august 2031. Acest lucru înseamnă că, odată depășit acest termen, documentul nu va mai putea fi utilizat, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe el nu s-a încheiat.
De ce sunt eliminate actualele cărți de identitate
Autoritățile au decis eliminarea treptată a actualului model deoarece acesta nu mai respectă standardele europene de securitate.
Documentul este realizat pe suport de hârtie tip Teslin și conține elemente de protecție considerate depășite. Comparativ cu noile cărți de identitate, acest format este mult mai vulnerabil la tentativele de falsificare, motiv pentru care este înlocuit la nivel național.
Schimbarea face parte din procesul de aliniere a României la standardele aplicate deja în numeroase state europene.
Restricția importantă care intră în vigoare după 3 august 2031
Pe lângă faptul că nu va mai fi recunoscut ca act de identitate, vechiul buletin își va pierde și statutul de document de călătorie.
Astfel, după data de 3 august 2031, cărțile de identitate emise după modelul din 1997 nu vor mai putea fi folosite pentru deplasările în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă termenul de valabilitate înscris pe document nu a expirat.
Ce trebuie să facă românii care încă dețin acest tip de buletin
În prezent, titularii acestor documente nu au obligația de a le schimba înainte de expirare.
Totuși, autoritățile atrag atenția că, indiferent de perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate, aceasta nu va mai produce efecte după 3 august 2031. Același lucru este valabil și pentru utilizarea documentului în călătoriile către statele Uniunii Europene și din Spațiul Schengen.
Pe măsură ce noul sistem va fi implementat în întreaga țară, cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă vor deveni documentele standard eliberate în România.
Cum arată noua carte electronică de identitate
Noul document are dimensiunea unui card bancar și este dotat cu un cip electronic în care sunt stocate datele de identificare și certificatele digitale ale titularului.
Pe lângă rolul de act de identitate, acesta permite folosirea semnăturii electronice și accesarea serviciilor publice online. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în viitor, noua carte electronică de identitate va putea înlocui inclusiv cardul național de sănătate.
Există și diferențe în ceea ce privește costurile de emitere. Cartea electronică de identitate este eliberată gratuit, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În schimb, pentru cartea de identitate simplă, fără cip, solicitanții trebuie să achite un tarif de 39 de lei.
Autoritățile estimează că, în următorii ani, milioane de români vor intra în posesia noului document, România urmând modelul statelor europene care utilizează deja cărți electronice de identitate pentru autentificare digitală, semnarea documentelor și accesarea serviciilor publice.
Care este diferența dintre buletinul cu cip și cel fără cip
Cea mai importantă diferență dintre cele două variante este reprezentată de tehnologia utilizată și de informațiile pe care le pot stoca.
Cartea de identitate clasică păstrează doar datele de bază ale titularului, precum numele, domiciliul și fotografia.
În schimb, varianta electronică include, pe lângă aceste informații, două amprente și două certificate digitale, toate fiind stocate într-un cip securizat. Acest sistem oferă un nivel de protecție mult mai ridicat și face ca documentul să fie considerabil mai greu de falsificat sau modificat.