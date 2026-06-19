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Politica· 2 min citire
Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”
Ilie Bolojan, premierul interimar al României
Ilie Bolojan a anunțat că Consiliul Național al PNL s-a întrunit vineri și a aprobat convocarea unui Congres Extraordinar pentru duminică, 22 iunie, ora 12:00, a anunțat Ilie Bolojan. Premierul interimar și-a anunțat candidatura pentru președinția partidului.
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