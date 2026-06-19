Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
PNL a votat pentru convocarea congresului extraordinar. Decizie importantă în ședința Consiliului Național
PNL
Publicat19 iun. 2026, 18:23
SursăRealitatea PLUS
Partidul Național Liberal a decis convocarea unui Congres Extraordinar, care va avea loc duminică, în urma votului exprimat în cadrul Consiliului Național desfășurat online. Aproximativ 800 de membri ai formațiunii au participat la ședința începută la ora 17:00, iar rezultatul votului a confirmat susținerea majoritară pentru organizarea reuniunii politice.
Citește și
- 19:36Adrian Veștea, mesaj exploziv după tensiunile din partid: „Libertatea și dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”
- 19:18Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”
- 19:16USR face scut în jurul lui Dominic Fritz în ciuda deciziei ICCJ. Liderul partidului rămâne în funcție: „Nu există niciun motiv de eliminare din politică”
- 18:46Cine sare în apărarea lui Ciucu. Scandalurile și controversele din jurul lui Ludovic Orban
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News