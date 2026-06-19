Cine sare în apărarea lui Ciucu. Scandalurile și controversele din jurul lui Ludovic Orban

Ludovic Orban intervine în scandalul penal al momentului. Fostul premier sare în apărarea primarului general, Ciprian Ciucu, și acuză că există acoperiți în PNL și în justiție.
Declarația vine însă din partea unui politician care, de-a lungul anilor, a fost implicat în numeroase scandaluri politice, a și avut funcții de vârf în PNL, însă nu a spus niciodată acest lucru și îl acuză abia acum, fără, însă, să aducă probe.
„Cu două zile înainte de congresul PNL, Ciprian Ciucu, primar general al capitalei și primvicepreședinte PNL, este chemat la audieri la DNA și este pus sub control judiciar. DNA dă un comunicat oficial din care nu se poate înțelege nimic clar. Nu faceți altceva decât să ne ajutați să distingem și mai clar tentaculele caracatiței din partide, justiție, servicii” , este mesajul postat de Ludovic Orban după punerea lui Ciprian Ciucu sub control judiciar.
Un trecut politic controversat
Poziția lui Ludovic Orban stârnește însă reacții și din cauza propriului său trecut politic.
În 2016, chiar din fața Direcției Naționale Anticorupție, Orban s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a fost acuzat că i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu suma de 50.000 de euro pentru campania electorală.
„A început urmărirea penală împotriva mea, atâta timp cât s-a dispus măsura controlului judiciar împotriva mea, îmi retrag candidatura de la funcţia de primar general din partea Partidului Naţional Liberal”, declara, la acea vreme, Ludovic Orban.
Ludovic Orban, implicat într-un accident rutier
Un alt scandal major a fost cel din 2007, când Ludovic Orban, pe atunci ministru al Transporturilor, a provocat un accident rutier. S-a ciocnit cu o altă mașină, după care a acroșat o fetiță. Demnitarul s-a prezentat la Poliție abia a doua zi. În acea perioadă, presa a speculat intens că politicianul a primit protecții din partea unor oameni de afaceri, precum Costel Cășuneanu.
Legăturile controversate au continuat și în următorii ani. Înainte de a deveni prim-ministru, Ludovic Orban a lucrat ca salariat la casa de avocatură a lui Doru Trăilă, avocatul din dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea.
Orban a avut și o perioadă bună în care nu a lucrat. Acesta figura ca angajat o firmă cu sediul în judeţul Mureş, în timp ce toată activitatea politică a acestuia, se desfășura zilnic în Capitală.
Scandalul cu frații Micula
Pentru Ludovic Orban au urmat ani marcați de conflicte politice. În 2019, când era premier, acesta a fost implicat într-un scandal uriaș, alături de frații Micula, cu care ar fi împărțit banii țării pe servețele. Frații milionari au negat însă informația.
La pierderea șefiei PNL, Ludovic Orban a părăsit partidul, iar de atunci a continuat să lanseze atacuri către foștii colegi. Chiar și către fostul președinte Klaus Iohannis.
Ludovic Orban a dispărut din peisajul politic, dar a reapărut după câștigarea alegerilor de către Nicușor Dan. Acesta a fost numit consilier prezidențial, însă pentru o scurtă perioadă de timp. Imediat după demitere, Orban avea să devină unul dintre criticii președintelui.