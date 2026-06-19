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Justitie· 2 min citire
Tandemul Rifai-Odeta-Ciucu. Acum se prefac că nu se cunosc
Odeta-Ciucu-Rifai
Publicat19 iun. 2026, 17:50
SursăRealitatea PLUS
Denise Rifai recunoaște că Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, este prietena ei. În același timp, jurnalista neagă faptul că l-ar fi turnat pe Ciprian Ciucu la DNA în scandalul șpăgii. Potrivit unor surse, Denise Rifai și Odeta Nestor sunt vizate în ancheta momentului. După audieri, lui Ciprian Ciucu i s-a transmis că e plasat sub control judiciar, iar Odeta Nestor a fost reținută după un flagrant cu o mită de o sută de mii de euro. Denise Rifai este cunoscută pentru legăturile ei cu liderii politici, jurnalista nu s-a sfiit niciodată să vorbească despre apropierea ei de politicieni.
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