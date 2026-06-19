Realitatea.NET
Justitie· 2 min citire

Tandemul Rifai-Odeta-Ciucu. Acum se prefac că nu se cunosc

Odeta-Ciucu-Rifai

Odeta-Ciucu-Rifai

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 17:50
SursăRealitatea PLUS

Denise Rifai recunoaște că Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, este prietena ei. În același timp, jurnalista neagă faptul că l-ar fi turnat pe Ciprian Ciucu la DNA în scandalul șpăgii. Potrivit unor surse, Denise Rifai și Odeta Nestor sunt vizate în ancheta momentului. După audieri, lui Ciprian Ciucu i s-a transmis că e plasat sub control judiciar, iar Odeta Nestor a fost reținută după un flagrant cu o mită de o sută de mii de euro. Denise Rifai este cunoscută pentru legăturile ei cu liderii politici, jurnalista nu s-a sfiit niciodată să vorbească despre apropierea ei de politicieni.

Denise Rifai, suspectă în dosarul lui Ciprian Ciucu

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț. Odeta e prietena mea”, a spus Denise Rifai, după ce s-a aflat că ea l-a denunțat pe Ciprian Ciucu în mega-dosarul șpăgii. Declarațiile lui Denise Rifai vin în timp ce primarul general al Capitalei a fost plasat sub control judiciar, iar prietena ei, Odeta Nestor, a fost reținută.

Potrivit unor surse judiciare, Denise Rifai este suspectă în dosarul complex al DNA privind jocurile de noroc, în care a fost pus sub control judiciar și primarul Ciprian Ciucu. Jurnalista a fost audiată zilele trecute de procurorii Secției a DNA și are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, mai spun sursele.

Dosarul de la DNA în care Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită ar avea legătură cu finanțarea campaniei electorale pentru alegerile de anul trecut, pentru Primăria Capitalei.

Denise Rifai, o apropiată a liderilor politici

Acuzațiile la adresa actualului Primar General ar fi venit în urma unui denunț făcut de jurnalista Denise Rifai. Vedeta de televiziune ar fi depus, de altfel, și o amplă mărturie împotriva lui Ciprian Ciucu. Faptele de corupție ar avea legătură și cu certificate de urbanism și autorizări de construire. Mai exact, două persoane care l-ar fi ajutat în campania electorală pe Ciprian Ciucu ar fi fost plătite de „entitatea” pentru care fostul edil de la Sectorul 6 ar fi emis în mod nelegal o autorizație.

Pe de altă parte, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a negat că o cunoaște pe Denise Rifai.

Culmea, emisiunile la care a participat edilul Capitalei îl contrazic.

Dosarul primarului Ciucu, susține DNA, a fost disjuns din alt dosar. În acest prim caz, procurorii spun că mai mulți oameni din Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc au fost mituiți. Intermediar și totodată cea care a dat banii este Odeta Cristinela Nestor, supranumită „doamna de fier” a pariurilor sportive, susțin surse judiciare. Odeta Cristinela Nestor a fost reținută după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

denise rifai

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe