Tandemul Rifai-Odeta-Ciucu. Acum se prefac că nu se cunosc

Publicat 19 iun. 2026, 17:50 Sursă Realitatea PLUS

Denise Rifai recunoaște că Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, este prietena ei. În același timp, jurnalista neagă faptul că l-ar fi turnat pe Ciprian Ciucu la DNA în scandalul șpăgii. Potrivit unor surse, Denise Rifai și Odeta Nestor sunt vizate în ancheta momentului. După audieri, lui Ciprian Ciucu i s-a transmis că e plasat sub control judiciar, iar Odeta Nestor a fost reținută după un flagrant cu o mită de o sută de mii de euro. Denise Rifai este cunoscută pentru legăturile ei cu liderii politici, jurnalista nu s-a sfiit niciodată să vorbească despre apropierea ei de politicieni.

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