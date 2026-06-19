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Politica· 1 min citire

Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, audiată la DNA - SURSE

DNA

DNA

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 12:52
Actualizat19 iun. 2026, 13:10
SursăRealitatea PLUS

Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, a ajuns, vineri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost adusă, vineri, din arest la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru audieri în dosarul de corupție al lui Ciprian Ciucu. Aceasta ar urma să ofere, cel mai probabil, lămuriri în plus în fața anchetatorilor.

Nestor este prietena lui Denise Rifai, lucru recunoscut într-un interviu în fața jurnaliștilor.

Ea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro. Potrivit comunicatului emis joi de DNA, Odeta Nestor a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită, instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Sursele Realitatea PLUS spun că este posibil să mai vedem și alte persoane vizate în dosarul de corupție în care este anchetat și Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, dând declarații la DNA. Aceleași surse mai spun și că este posibil ca și dezvoltatorii imobiliari să ajungă acolo.

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