Decizie istorică la Bruxelles: Uniunea Europeană deschide primele negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova

Sursă: Realitatea.Net

Uniunea Europeană a făcut un pas uriaș în procesul de extindere. Toate statele membre ale UE au căzut de acord să deschidă oficial primul cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Discuțiile tehnice vor debuta luni, în cadrul unei Conferințe Interguvernamentale, având ca punct de pornire reformele structurale și statul de drept.

Ce înseamnă deschiderea primului cluster de negocieri cu UE

Decizia adoptată de liderii europeni reprezintă o bornă istorică pentru parcursul european al Kievului și Chișinăului. Luni, în cadrul primei Conferințe Interguvernamentale, va fi deschis oficial clusterul privind elementele fundamentale („fundamentals”) .

Acest pachet de capitole este considerat adevărata coloană vertebrală a întregului proces de aderare la Uniunea Europeană. El include domenii critice și valori de bază pe care este clădit blocul comunitar, printre care:

Funcționarea instituțiilor democratice

Reforma justiției și statul de drept

Drepturile fundamentale ale omului

Achizițiile publice și controlul financiar

Conform regulilor UE, acest cluster este primul care se deschide și ultimul care se închide, monitorizarea progreselor fiind una extrem de strictă pe parcursul anilor.

Recunoaștere pentru eforturile depuse de Ucraina și Republica Moldova

Oficialii de la Bruxelles au subliniat că acest consens de la nivelul statelor membre este o recunoaștere directă a determinării, curajului și muncii intense demonstrate de Ucraina și Republica Moldova. Ambele state au reușit să implementeze reforme administrative și legislative majore, în ciuda unui context geopolitic extrem de dificil și a unor provocări de securitate imense.

Această mutare transmite un semnal geopolitic de proporții: oferta Uniunii Europene bazată pe pace, stabilitate economică și oportunități de dezvoltare rămâne de neegalat în regiune.

Extinderea UE, o miză strategică pentru securitatea continentului

Într-un climat global marcat de incertitudini și amenințări hibride, extinderea Uniunii Europene nu mai este privită doar ca un proces birocratic, ci ca o alegere strategică esențială.

Prin aducerea celor două națiuni mai aproape de nucleul european, UE își propune să consolideze pacea, securitatea și prosperitatea pe întregul continent. O Uniune Europeană mai extinsă și mai puternică reprezintă o investiție pe termen lung în viitorul comun și o barieră în calea instabilității regionale.