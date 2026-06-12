„Lucifer” pe front: cum au modificat ucrainenii un Abrams ca să reziste atacurilor cu drone

Pe câmpul de luptă din Ucraina a apărut un tanc M1A1 Abrams modificat semnificativ, supranumit „Lucifer”, echipat cu un sistem complex de protecție împotriva dronelor.

Vehiculul ilustrează modul în care blindatele occidentale sunt adaptate rapid în condiții reale de luptă, pentru a face față unei amenințări care nu era dominantă la momentul proiectării lor: dronele FPV.

Imaginile apărute recent, publicate de Brigada 160 Mecanizată Independentă, arată tancul ca parte a flotei de vehicule primite de Ucraina dintr-un lot de 49 de unități furnizate de Australia la finalul anului 2024. Aceste tancuri modernizate au fost deja integrate în operațiuni active pe front, inclusiv în sectoare de luptă intensă.

„Lucifer”, o versiune adaptată la realitatea războiului modern

Tancul „Lucifer” nu este doar o variantă standard de Abrams, ci o platformă adaptată direct pe câmpul de luptă. Modificările vizează în special protecția împotriva dronelor, care au devenit una dintre cele mai eficiente și ieftine arme din conflict.

Sistemul de protecție instalat pe tanc reprezintă o evoluție semnificativă față de improvizațiile inițiale, când echipajele montau structuri rudimentare de tip „cușcă” direct pe blindaj. În cazul acestui model, designul este modular, compus din mai multe panouri și structuri separate care acoperă lateralele și partea din spate, fără a limita mișcarea turelei.

Această abordare permite tancului să își păstreze capacitatea ofensivă completă, evitând una dintre problemele clasice ale protecțiilor improvizate: blocarea armamentului principal.

Vulnerabilitatea blindajului clasic în fața dronelor FPV

Blindajul tancurilor Abrams a fost conceput inițial în anii 1970, într-o eră în care amenințările principale erau rachetele antitanc și proiectilele cinetice. Acele sisteme vizau în special protecția frontală, în timp ce zonele superioare și partea din spate erau considerate mult mai puțin expuse.

În contextul actual, aceste puncte slabe au devenit însă ținte preferate pentru dronele FPV, ieftine și extrem de precise. Tocmai aceste vulnerabilități au determinat dezvoltarea unor soluții de protecție suplimentară direct pe câmpul de luptă.

Sistemul montat pe „Lucifer” pune accent pe protejarea compartimentului motorului și a șasiului din spate, zone considerate critice și totodată cele mai expuse atacurilor aeriene de mică dimensiune.

Modificări tehnice pentru adaptarea la logistica ucraineană

Un detaliu important al acestor tancuri M1A1 AIM furnizate de Australia este adaptarea lor la infrastructura logistică a Ucrainei. Motoarele cu turbină pe gaz, caracteristice platformei Abrams, au fost modificate pentru a funcționa cu motorină, în locul combustibilului de tip kerosen utilizat în mod obișnuit.

Această schimbare le permite integrarea mult mai eficientă în lanțul de aprovizionare ucrainean, unde motorina este standardul principal pentru vehiculele blindate.

Conform informațiilor disponibile, aceste tancuri au fost deja desfășurate în zone de luptă active, inclusiv în regiunea Pokrovsk, unde intensitatea confruntărilor este ridicată.

De la improvizații la sisteme de protecție standardizate

Analiștii militari observă că modul în care este construit sistemul de protecție al tancului „Lucifer” arată o schimbare importantă în modul de adaptare al armatei ucrainene.

Dacă la începutul conflictului soluțiile erau adesea improvizate și aplicate local, acum se observă o tranziție către structuri modulare, standardizate și replicabile, concepute pentru a fi utilizate pe scară largă.

Acest tip de protecție permite menținerea mobilității și eficienței blindatelor occidentale într-un mediu de luptă în care spațiul aerian este dominat de drone, iar riscurile de atac sunt constante.

În acest context, „Lucifer” devine mai mult decât un tanc modificat pe front: este un exemplu al modului în care războiul modern forțează reinventarea rapidă a tehnologiei militare.