Nicușor Dan explică de ce a mers pe mâna lui Veștea: „Nu fac jocuri de partid”

La șase săptămâni după căderea guvernului, scena politică rămâne blocată în negocieri fără rezultat clar, iar formarea unei majorități stabile continuă să fie una dintre cele mai mari provocări. Întrebat de ce a decis să îl desemneze pe Adrian Veștea fără o consultare prealabilă cu Partidul Național Liberal, președintele Nicușor Dan a susținut că alegerea sa nu a fost influențată de calcule politice, ci de nevoia de a găsi cât mai rapid o soluție care să poată obține susținere parlamentară.
Șeful statului a insistat asupra faptului că nu consideră că rolul său este acela de a favoriza o formațiune politică în detrimentul alteia.
„Nu este în mandatul meu să fac jocuri de partid”
Nicușor Dan a explicat că, încă de la începutul mandatului, și-a definit clar prioritățile, iar acestea nu au legătură cu strategiile interne ale partidelor.
„Am spus de mai multe ori lucrul ăsta, eu nu fac jocuri de partid. Nu este în mandatul meu.”
Președintele a precizat că, în actualul context, atenția sa este concentrată pe două obiective pe care le consideră esențiale pentru România.
„Mandatul meu, cum am spus, are mai multe componente. Cele două esențiale față de situația în care ne găsim sunt menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște.”
Potrivit acestuia, toate deciziile luate în ultimele săptămâni au avut la bază aceste două priorități.
Prima variantă luată în calcul nu a funcționat
În răspunsul său, Nicușor Dan a amintit și de tentativa anterioară de a construi o majoritate în jurul unei alte propuneri.
Șeful statului a explicat că a existat o încercare bazată pe informațiile și semnalele primite în cadrul consultărilor cu partidele parlamentare.
„Și atunci am avut o încercare cu domnul Tomac, pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în dialogul cu partidele, am fost convins că va trece.”
Planul nu s-a concretizat însă așa cum anticipase administrația prezidențială, iar rezultatul negocierilor a adus surprize care au schimbat situația politică.
„Am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru într-un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în parlament.”
Niciun partid nu a venit cu o majoritate clară
Președintele și-a argumentat decizia și prin faptul că, în cele șase săptămâni scurse de la căderea executivului, formațiunile politice nu au reușit să prezinte o formulă clară de guvernare.
În opinia sa, blocajul prelungit a făcut necesară o intervenție pentru deblocarea situației.
„Suntem după șase săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.”
Totuși, Nicușor Dan a evitat să intre într-o dezbatere privind responsabilitatea pentru prăbușirea fostului cabinet.
„Nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat, fiecare are o opinie despre asta.”
Șeful statului a subliniat că problema principală este lipsa unei majorități asumate de partidele parlamentare.
„Suntem după șase săptămâni în care niciun partid nu a venit la președinte să spună, în urma discuțiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate.”
De ce a fost ales Adrian Veștea
În acest context, Nicușor Dan susține că alegerea lui Adrian Veștea a fost făcută exclusiv pe baza șanselor pe care acesta le avea de a aduna suficiente voturi în Parlament. Președintele consideră că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline, capabil să gestioneze dosarele importante aflate pe agenda executivului.
„Și varianta Veștea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate și a ieși în sfârșit din criza asta. Să putem ca guvernul să aibă puteri depline, să închidem procesul pe PNRR și toate celelalte.”
Declarațiile lui Nicușor Dan vin într-un moment în care negocierile pentru formarea unei majorități continuă, iar desemnarea lui Adrian Veștea rămâne una dintre cele mai discutate decizii politice ale ultimelor săptămâni.