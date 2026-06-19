Nicușor Dan explică de ce a mers pe mâna lui Veștea: „Nu fac jocuri de partid”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 17:41

La șase săptămâni după căderea guvernului, scena politică rămâne blocată în negocieri fără rezultat clar, iar formarea unei majorități stabile continuă să fie una dintre cele mai mari provocări. Întrebat de ce a decis să îl desemneze pe Adrian Veștea fără o consultare prealabilă cu Partidul Național Liberal, președintele Nicușor Dan a susținut că alegerea sa nu a fost influențată de calcule politice, ci de nevoia de a găsi cât mai rapid o soluție care să poată obține susținere parlamentară.

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