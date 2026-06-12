Cum arată utlima variantă a Cabinetului Tomac? Trei vicepremieri în viitorul Guvern
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Negocierile pentru noul Executiv intră în linie dreaptă. Premierul desemnat, Eugen Tomac, a trimis oficial partidelor politice lista completă cu propunerile de miniștri și vicepremieri pentru viitorul Cabinet. Structura propusă include o noutate majoră la vârful Guvernului: trei funcții de vicepremier, dintre care două vor fi fără portofoliu.
Cine sunt membrii Cabinetului Tomac: Structura echipei de conducere
Premierul desemnat Eugen Tomac a definitivat ultima variantă a listei de miniștri și vicepremieri, configurând un Cabinet format din specialiști și lideri asumați pentru principalele portofolii guvernamentale. La vârful Executivului, premierul va colabora direct cu o echipă formată din trei vicepremieri, concepută pentru a asigura atât coordonarea politică, cât și managementul unor domenii cheie.
Echipa de Vicepremieri
Spre deosebire de formulele guvernamentale anterioare, noua structură mizează pe doi viceprim-miniștri dedicați exclusiv coordonării interinstituționale, fără a fi blocați în birocrația unui minister:
Sorin Costreie – Viceprim-ministru și ministrul Educației și Cercetării;
Valeriu Nistor – Viceprim-ministru (fără portofoliu);
Bogdan Dumitru – Viceprim-ministru (fără portofoliu).
Lista completă a miniștrilor propuși
Portofoliile ministeriale au fost împărțite pentru a acoperi toate palierele critice ale administrației, de la economie și finanțe, până la securitate națională și politici sociale:
Tiberiu Trifan – Ministrul Afacerilor Interne;
Ionuț Simion – Ministrul Finanțelor;
Ionuț Mașala – Ministrul Transporturilor și Infrastructurii;
Cosmin Soare-Filatov – Ministrul Justiției;
Dănuț Sebastian Neculăescu – Ministrul Apărării Naționale;
Florin Duma – Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;
Ștefan Dragoșloveanu – Ministrul Sănătății;
Nicolae Istudor – Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Luca Niculescu – Ministrul Afacerilor Externe;
Carmen Moraru – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
Teodor Dulceață – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;
Diana Morar – Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
Vladimir Ionaș – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Mihai Ghyka – Ministrul Culturii;
Andrei Covatariu – Ministrul Energiei.
Această echipă completă urmează să intre în procedurile parlamentare de audiere în comisii și, ulterior, să treacă prin votul de încredere al plenului reunit.
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