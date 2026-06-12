Cum arată utlima variantă a Cabinetului Tomac? Trei vicepremieri în viitorul Guvern

Sursă: Realitatea.Net

Negocierile pentru noul Executiv intră în linie dreaptă. Premierul desemnat, Eugen Tomac, a trimis oficial partidelor politice lista completă cu propunerile de miniștri și vicepremieri pentru viitorul Cabinet. Structura propusă include o noutate majoră la vârful Guvernului: trei funcții de vicepremier, dintre care două vor fi fără portofoliu.

Cine sunt membrii Cabinetului Tomac: Structura echipei de conducere

Premierul desemnat Eugen Tomac a definitivat ultima variantă a listei de miniștri și vicepremieri, configurând un Cabinet format din specialiști și lideri asumați pentru principalele portofolii guvernamentale. La vârful Executivului, premierul va colabora direct cu o echipă formată din trei vicepremieri, concepută pentru a asigura atât coordonarea politică, cât și managementul unor domenii cheie.

Echipa de Vicepremieri

Spre deosebire de formulele guvernamentale anterioare, noua structură mizează pe doi viceprim-miniștri dedicați exclusiv coordonării interinstituționale, fără a fi blocați în birocrația unui minister:

Sorin Costreie – Viceprim-ministru și ministrul Educației și Cercetării;

Valeriu Nistor – Viceprim-ministru (fără portofoliu);

Bogdan Dumitru – Viceprim-ministru (fără portofoliu).

Lista completă a miniștrilor propuși

Portofoliile ministeriale au fost împărțite pentru a acoperi toate palierele critice ale administrației, de la economie și finanțe, până la securitate națională și politici sociale:

Tiberiu Trifan – Ministrul Afacerilor Interne;

Ionuț Simion – Ministrul Finanțelor;

Ionuț Mașala – Ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Cosmin Soare-Filatov – Ministrul Justiției;

Dănuț Sebastian Neculăescu – Ministrul Apărării Naționale;

Florin Duma – Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Ștefan Dragoșloveanu – Ministrul Sănătății;

Nicolae Istudor – Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Luca Niculescu – Ministrul Afacerilor Externe;

Carmen Moraru – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Teodor Dulceață – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Diana Morar – Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Vladimir Ionaș – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Mihai Ghyka – Ministrul Culturii;

Andrei Covatariu – Ministrul Energiei.

Această echipă completă urmează să intre în procedurile parlamentare de audiere în comisii și, ulterior, să treacă prin votul de încredere al plenului reunit.