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Justitie· 2 min citire

Denise Rifai a ieșit de la audieri după aproape trei ore. Măsura primită din partea procurorilor DNA - VIDEO

Denise Rifai la DNA (foto: Octav Ganea / Inquam Photos)

Denise Rifai la DNA (foto: Octav Ganea / Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 20:50
SursăRealitatea PLUS

Denise Rifai a ieșit în fugă în urmă cu scurt timp din sediul DNA. Jurnalista este cercetată în dosarul în care este vizat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Rifai nu a primit nicio măsură din partea procurorilor.

UPDATE - Denise Rifai a ieșit în fugă din sediul DNA, după ce a stat aproape 3 ore de vorbă cu procurorii. Jurnalista a intrat direct în mașina avocatei, fără să stea de vorbă cu jurnaliștii.

Potrivit surselor Realitatea PLUS și primelor informații, Rifai nu a primit nicio măsură din partea procurorilor, ceea ce înseamnă că probabil aceasta va mai fi chemată la sediul DNA.

Prietena ei, Odeta Nestor, se află în acest moment în continuare în fața procurorilor, după mai bine de 9 ore de audieri.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Jurnalista Denise Rifai este suspectă în dosarul în care este cercetat și Ciprian Ciucu pentru instigare și complicitate la dare de mită, conform procurorilor.

Rifai a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor prezenți la sediul DNA.

Denise Rifai, suspectă în dosarul în care este vizat și primarul Ciprian Ciucu. Acuzații de instigare și complicitate la dare de mită

Denise Rifai ar fi cea care a făcut denunțul pe numele lui Ciprian Ciucu și că ar fi fost audiată zilele trecute de procurori.

Aceasta ar fi depus o amplă mărturie, spun sursele judiciare.

La rândul ei, vedeta ar fi suspectă de instigare și complicitate la dare de mită.

Faptele de corupție ar avea legătură cu și cu o serie de certificate de urbanism și autorizații de construire.

Denise Rifai respinge orice implicare în dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț!”

Denise Rifai a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații privind o posibilă legătură a sa cu ancheta în care este vizat primarul general Ciprian Ciucu.

Moderatoarea a respins orice implicare în dosar și a transmis că nu a făcut niciun denunț.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a declarat Denise Rifai pentru un post TV.

În același context, numele său a fost vehiculat și în legătură cu Odeta Nestor, fostă șefă la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Întrebată într-o altă intervenție despre această relație, Denise Rifai a precizat: „Odeta e prietena mea”.

Tandemul Rifai-Odeta-Ciucu. Acum se prefac că nu se cunosc

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