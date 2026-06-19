Denise Rifai a ieșit de la audieri după aproape trei ore. Măsura primită din partea procurorilor DNA - VIDEO

Publicat 19 iun. 2026, 20:50 Sursă Realitatea PLUS

Denise Rifai a ieșit în fugă în urmă cu scurt timp din sediul DNA. Jurnalista este cercetată în dosarul în care este vizat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Rifai nu a primit nicio măsură din partea procurorilor.

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