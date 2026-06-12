WiFi-ul din casă te poate „vedea” chiar și prin pereți. Cercetătorii trag un semnal de alarmă

O nouă cercetare realizată în Germania ridică semne serioase de alarmă în privința confidențialității digitale. Potrivit oamenilor de știință, rețelele WiFi obișnuite ar putea fi transformate, în viitor, în sisteme de supraveghere capabile să identifice persoane chiar și fără ca acestea să aibă un dispozitiv conectat sau activ asupra lor.

Studiul, citat de ScienceDaily, arată că, prin analiza modului în care semnalele radio se propagă în spațiu și sunt procesate cu ajutorul inteligenței artificiale, pot fi create „amprente” ale persoanelor aflate într-o anumită zonă, cu o precizie surprinzător de ridicată.

„Ca o cameră invizibilă”, dar bazată pe unde radio

Cercetătorii susțin că tehnologia funcționează într-un mod comparabil cu o cameră video, însă în loc de lumină folosește unde radio.

„Prin observarea propagării undelor radio, putem crea o imagine a împrejurimilor și a persoanelor prezente. Funcționează similar cu o cameră normală, diferența fiind că, în cazul nostru, se folosesc unde radio în loc de unde luminoase”, explică profesorul Thorsten Strufe de la KASTEL – Institutul de Securitate și Fiabilitate a Informațiilor al KIT.

Potrivit acestuia, identificarea nu depinde de existența unui smartphone activ în buzunar, ceea ce face sistemul și mai dificil de evitat.

„Astfel, nu contează dacă aveți sau nu un dispozitiv WiFi la dumneavoastră”, a adăugat specialistul.

Oprirea telefonului nu te mai protejează

Una dintre concluziile îngrijorătoare ale cercetării este că simpla oprire a telefonului nu ar fi suficientă pentru a evita detectarea.

Chiar și în lipsa unui dispozitiv personal conectat, rețelele wireless din jur continuă să emită și să genereze suficiente date de semnal pentru ca sistemul să funcționeze. Practic, mediul înconjurător devine sursa principală de informații.

Routerele obișnuite, transformate în instrumente de supraveghere

Cercetătorii avertizează că această tehnologie ar putea transforma routerele WiFi deja existente în infrastructuri de monitorizare invizibilă, fără ca utilizatorii să fie conștienți de acest lucru.

„Această tehnologie transformă fiecare router într-un potențial mijloc de supraveghere”, a declarat Julian Todt de la KASTEL.

El explică faptul că o persoană ar putea fi identificată în mod repetat în spații publice precum cafenele, aeroporturi sau magazine, fără să își dea seama, iar ulterior recunoscută în alte locuri.

O rețea globală invizibilă de monitorizare

Un alt cercetător implicat, Felix Morsbach, atrage atenția că deja există numeroase metode de supraveghere digitală, de la camere de securitate până la dispozitive inteligente conectate la internet. Totuși, WiFi-ul are un avantaj major din perspectiva supravegherii: este omniprezent și invizibil.

„Rețelele wireless omniprezente ar putea deveni o infrastructură de supraveghere aproape completă, cu o caracteristică îngrijorătoare: sunt invizibile și nu trezesc suspiciuni”, avertizează acesta.

În prezent, rețelele WiFi sunt prezente în locuințe, birouri, spații comerciale și zone publice din întreaga lume, ceea ce le oferă un potențial de acoperire extrem de mare.

Tehnologia funcționează fără echipamente speciale

Spre deosebire de metodele experimentale anterioare, care necesitau senzori scumpi sau echipamente dedicate, noul sistem ar putea funcționa cu hardware WiFi standard, deja instalat în majoritatea locuințelor și instituțiilor.

Această caracteristică îl face mult mai accesibil, dar și mai dificil de controlat sau de limitat.

Cum „învață” inteligența artificială să recunoască oamenii

Tehnicile anterioare se bazau pe analiza modificărilor semnalului radio după ce acesta interacționează cu mediul, inclusiv cu pereți, mobilier sau persoane.

Noua abordare folosește însă date generate în mod obișnuit în rețea, mai exact informații de tip feedback transmise între dispozitive și router, cunoscute sub denumirea de BFI.

Aceste date, transmise fără criptare în unele cazuri, pot fi analizate și transformate în modele de recunoaștere individuală prin algoritmi de inteligență artificială. După antrenarea sistemului, identificarea unei persoane ar putea dura doar câteva secunde.

Precizie aproape perfectă în teste pe sute de persoane

În cadrul experimentelor efectuate pe 197 de participanți, cercetătorii au raportat o rată de identificare de aproape 100%, indiferent de poziția sau mișcarea persoanelor.

Această precizie ridicată ridică întrebări serioase legate de protecția datelor personale și de limitele supravegherii tehnologice.

„Tehnologia este puternică, dar implică riscuri pentru drepturile fundamentale, în special pentru confidențialitate”, a subliniat profesorul Strufe.

Apel pentru noi reguli de protecție în standardele WiFi

Cercetătorii avertizează că, în lipsa unor reglementări clare, tehnologia ar putea fi folosită abuziv, inclusiv în contexte politice sensibile sau în state cu regimuri autoritare, unde ar putea servi la monitorizarea protestatarilor sau a populației.

Din acest motiv, ei cer introducerea unor garanții solide de confidențialitate în viitorul standard WiFi IEEE 802.11bf, astfel încât dezvoltarea tehnologică să nu vină în detrimentul drepturilor fundamentale.