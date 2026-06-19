Scântei între Nicușor Dan și reporteri. Ce a spus șeful statului despre criza politică și un guvern susținut de AUR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 18:21

Într-o conferință de presă dominată de întrebări despre tensiunile politice din ultimele săptămâni, președintele Nicușor Dan a fost pus în fața unor subiecte sensibile: fragmentarea Partidului Național Liberal, ascensiunea AUR, protestele anunțate în Piața Victoriei, deciziile controversate ale unor instanțe și parchete, dar și alegerea lui Adrian Veștea ca variantă pentru formarea unei majorități parlamentare.

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