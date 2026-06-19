Scântei între Nicușor Dan și reporteri. Ce a spus șeful statului despre criza politică și un guvern susținut de AUR
Nicușor Dan
Într-o conferință de presă dominată de întrebări despre tensiunile politice din ultimele săptămâni, președintele Nicușor Dan a fost pus în fața unor subiecte sensibile: fragmentarea Partidului Național Liberal, ascensiunea AUR, protestele anunțate în Piața Victoriei, deciziile controversate ale unor instanțe și parchete, dar și alegerea lui Adrian Veștea ca variantă pentru formarea unei majorități parlamentare.
Șeful statului a încercat să transmită un mesaj de calm într-o perioadă în care scena politică traversează una dintre cele mai complicate etape din ultimii ani și a susținut că, în ciuda conflictelor dintre partide și a nemulțumirilor din spațiul public, instituțiile statului continuă să funcționeze.
Cum vede Nicușor Dan efectele deciziilor sale politice
Întrebat dacă mai consideră corectă alegerea făcută, în contextul în care PNL a trecut printr-o perioadă de fragmentare internă, iar AUR a devenit o forță politică și mai influentă, președintele a admis că analiza este una complexă și că opiniile diferă în funcție de perspectiva fiecăruia.
Cu toate acestea, Nicușor Dan a precizat că nu își retrage decizia și că aceasta a fost luată pe baza informațiilor disponibile la acel moment.
„Ați pus o întrebare care ține de analiză și asta este lungă. Adică, dacă vreți, putem să facem o analiză a ce s-a întâmplat în acest an. Rezultatele sunt corecte, România s-a stabilizat, dar dacă ne uităm în detaliu la dinamica internă, poziționarea partidelor unele față de altele, aici analiza este foarte complicată. Fiecare dintre noi are o opinie diferită.
Nu, ca să vă răspund că nu, vreau să evit întrebarea, nu. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament. Și cu cele două condiții, să păstreze direcția pro-occidentală și să prevină o cădere.”
Mesaj către românii nemulțumiți și către cei care se pregătesc de protest
Discuția s-a mutat apoi asupra reacțiilor apărute în spațiul public după trei decizii judiciare care au generat controverse și care au alimentat apelurile la protest.
Președintele a respins ideea că există o contradicție între promisiunile făcute în campanie și evenimentele recente și a susținut că nemulțumirea generală din societate este atât de mare încât aproape orice eveniment poate deveni motiv de revoltă.
În opinia sa, România traversează o perioadă de tensiune socială și politică accentuată, însă nu una care să pună în pericol funcționarea statului.
„Hai să lămurim treaba asta mai întâi, că e deja complicat. Pentru că nu e nicio legătură între ce am promis eu și ceea ce spuneți dumneavoastră. Și lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților din ziua de ieri. Primul meu comentariu este că faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Opinia mea este că este așa de multă tensiune în societate că orice se întâmplă și ar putea să sune altceva, e motiv ca oamenii să se revolte. Și de atâta mult timp, de câte ori am ieșit în fața dumneavoastră și deci a oamenilor, am îndemnat la calm. Suntem totuși într-o criză politică, evident. Avem niște partide politice care nu-și mai vorbesc unii cu alții, ceea ce nu e normal în orice configurație, însă nu e deloc, și subliniez, nu e deloc o criză a statului.”
Comentariul despre cazul Dominic Fritz și rolul ANI
Nicușor Dan a abordat și hotărârea legată de Dominic Fritz, despre care a spus că nu l-a surprins din perspectiva momentului în care a fost pronunțată.
În schimb, președintele a folosit ocazia pentru a ridica o întrebare mai largă despre rolul Agenției Naționale de Integritate și despre modul în care sunt aplicate sancțiunile prevăzute de lege.
„Față de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz, pe timing, era așteptată, adică n-a fost primul termen, dacă nu mă înșel, e al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu pe care nu-l schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, pentru că nu ar fi corect s-o fac. Însă, dacă ne uităm la situația de fapt, haideți să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședințe de județ, ca să nu zic primăria Capitalei. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea 176, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate. Evaluarea sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.”
Ce spune președintele despre dosarul care îl vizează pe Ciprian Ciucu
Un alt subiect care a atras atenția a fost dosarul deschis de DNA în care apare numele primarului Ciprian Ciucu.
Nicușor Dan a evitat să comenteze fondul cauzei, însă a remarcat ceea ce consideră a fi o schimbare importantă în activitatea parchetelor după numirea noilor procurori-șefi.
„Cazul de la DNA al domnului Ciucu, ce vreau să remarc, și acesta este un pas înainte, pentru că, față de care, după ce au fost numiți, am avut o discuție cu cei trei procurori șefi. În sfârșit, în sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam justiția la televizor și în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că, în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în instanță și orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul și să relateze ce scria acolo. Ce pot eu să constat, și am avut câteva cazuri interesante de persoane influente care au fost în aceste două luni de noi procurori șefi, pot să constat că n-au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică. Și ăsta este un pas înainte. Mai departe, pe exact faptele de acolo, evident că nu o să mă pronunț.”
Reacția la hotărârea Tribunalului Ilfov
Întrebat și despre decizia Tribunalului Ilfov, șeful statului a considerat că reacțiile generate de aceasta au fost exagerate.
Nicușor Dan a afirmat că unii comentatori au prezentat hotărârea într-o manieră disproporționată și a sugerat că efectele concrete ale deciziei sunt limitate.
„Iar decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, decizia de la Tribunalul Ilfov a căpătat la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte apocaliptice. E o hotărâre, habar n-am, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească, dar care, ca efecte, este, cum să vă spun, insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate, din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.”
De ce a fost ales Adrian Veștea
Reporterii au revenit apoi la una dintre cele mai discutate teme ale momentului: nominalizarea lui Adrian Veștea și lipsa unei consultări prealabile cu PNL.
Președintele a oferit un răspuns scurt și a insistat că decizia a fost luată exclusiv pe baza calculelor privind formarea unei majorități parlamentare.
„Da, doar din toate variantele pe care le-am avut pe masă, pe asta am considerat-o cea mai apropiată de majoritate.”
Ce s-a schimbat între luna mai și prezent
Întrebat ce s-a modificat între momentul în care a făcut primele calcule politice și situația actuală, Nicușor Dan a susținut că direcția sa a rămas aceeași.
El a declarat că încă mizează pe responsabilitatea partidelor care se declară pro-occidentale.
„Nu s-a schimbat nimic. Am dat un mandat și am speranța că partidele pro-occidentale vor vota prin omul pe care eu l-am desenat.”
Poate exista un guvern susținut de AUR?
Discuția a ajuns inevitabil și la scenariul în care voturile AUR ar putea deveni decisive pentru formarea unei majorități.
Președintele a refuzat să intre în speculații și a arătat că negocierile dintre partide sunt încă în desfășurare.
„Sunt foarte multe ipoteze. Deci n-am urmărit ce s-a întâmplat. Înțeleg că inclusiv PSD-ul avea o întâlnire în care să decidă. Deci sunt foarte multe ipoteze și scenarii și nu vreau să intru în asta.”
Cele două condiții fără de care nu acceptă o formulă guvernamentală
La final, Nicușor Dan a fost întrebat care este limita peste care nu este dispus să treacă în procesul de formare a viitorului guvern.
Președintele a indicat două criterii pe care le consideră esențiale în actualul context politic și economic.
„Păstrarea direcției pro-occidentale și o seriozitate pe partea financiară, pentru că piețele sunt cu ochii pe noi. Și e elementul timp. Dacă am fi Olanda sau Belgia, am putea să stăm un an să negociem între noi. Doar că timpul ne presează.”
Prin aceste declarații, șeful statului a transmis că principalul său obiectiv rămâne formarea rapidă a unei majorități care să mențină orientarea occidentală a României și să ofere stabilitate într-o perioadă marcată de tensiuni politice și presiuni economice.
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