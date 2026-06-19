Adrian Veștea, mesaj exploziv după tensiunile din partid: „Libertatea și dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 19:36

Premierul desemnat Adrian Veștea a lansat un mesaj cu puternic impact politic, în care critică în termeni duri modul în care conducerea Partidului Național Liberal gestionează organizarea Congresului și direcția actuală a formațiunii.

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