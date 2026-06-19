Adrian Veștea, mesaj exploziv după tensiunile din partid: „Libertatea și dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”

Premierul desemnat Adrian Veștea a lansat un mesaj cu puternic impact politic, în care critică în termeni duri modul în care conducerea Partidului Național Liberal gestionează organizarea Congresului și direcția actuală a formațiunii.
Declarația sa vine într-un moment de tensiune internă accentuată, marcat de dispute privind calendarul congresului și echilibrul de putere din partid.
Veștea vorbește despre o „zi grea pentru PNL” și sugerează că liberalismul riscă să se îndepărteze de propriile sale valori fundamentale.
Critici directe privind organizarea Congresului
În mesajul său, Adrian Veștea susține că modul în care este pregătit Congresul PNL ridică semne de întrebare în privința respectării dezbaterii democratice interne. El face referire la diferența dintre data inițială vehiculată și noul calendar, considerând că procesul este accelerat în mod nejustificat.
„Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL.”
Premierul desemnat afirmă că un congres organizat „pe repede înainte” ar limita posibilitatea unei confruntări reale de idei în interiorul partidului.
„În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale.”
Avertisment privind pierderea identității PNL
Adrian Veștea își exprimă îngrijorarea că aceste decizii ar putea afecta chiar esența partidului, vorbind despre riscul pierderii identității liberale.
„Mă tem că, procedând astfel, partidul riscă să își piardă propria identitate.”
În continuare, acesta detaliază ceea ce consideră a fi mizele reale din spatele reorganizării interne, sugerând o concentrare excesivă a puterii în mâinile actualei conduceri.
„De ce? Văd două obiective ale acestui demers, pe care îl consider profund neliberal:
1. Concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile domnului Ilie Bolojan. Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial.
2. Încercarea de a bloca învestirea Guvernului pe care Președintele Nicușor Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe, la fel de bine ca mine, că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale pentru finalizarea cu succes a PNRR, SAFE și OCDE. În plus, este cunoscută atenția agențiilor de rating față de instabilitatea politică din România - o instabilitate pe care avem acum șansa să o depășim.”
Acuzații privind modificarea statutului și jocurile interne de putere
Premierul desemnat merge mai departe și afirmă că schimbările discutate în partid ar viza în mod direct două persoane, într-o logică pe care o consideră contrară principiilor liberale.
„Practic, se dorește modificarea statutului partidului pentru două persoane: o concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români.”
În viziunea sa, direcția actuală ar putea transforma partidul într-un instrument politic îndreptat împotriva președintelui României.
„Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva Președintelui României.”
Apel la revenirea la valorile liberale
În finalul mesajului, Adrian Veștea invocă experiența sa îndelungată în partid și afirmă că situația actuală reprezintă o abatere serioasă de la principiile liberale tradiționale.
El susține că a propus în repetate rânduri un parteneriat politic echilibrat între PNL și președintele României, ca element de stabilitate instituțională.
„Sincer, după 30 de ani în care credeam că am văzut multe în PNL, constat cu tristețe că lucrurile merg într-o direcție profund greșită. Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL.”