Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
George Simion a fost reconfirmat vicepreședinte al ECR Party
George Simion, reconfirmat vicepreședinte al ECR
Publicat19 iun. 2026, 21:07
SursăRealitatea PLUS
George Simion, președintele AUR, a fost reconfirmat în calitatea de vicepreședinte al European Conservatives and Reformists Party (ECR), partidul Georgiei Meloni.
Citește și
- 20:31Acuzații de nereguli în ședința PNL. Un lider al partidului vorbește despre voturi greșit contabilizate și organizare grăbită a ședinței
- 19:36Adrian Veștea, mesaj exploziv după tensiunile din partid: „Libertatea și dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”
- 19:18Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”
- 19:16USR face scut în jurul lui Dominic Fritz în ciuda deciziei ICCJ. Liderul partidului rămâne în funcție: „Nu există niciun motiv de eliminare din politică”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News