Critici dure la adresa lui Ciprian Ciucu din partea bucureștenilor. Oamenii îi cer edilului să urgenteze lucrările la termoficare

Publicat 19 iun. 2026, 21:56 Sursă Realitatea PLUS

Păreri împărțite printre bucureșteni după ce Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar! Unii vor să-l vadă în pușcărie, iar alții vor să vadă că măcar își dă demisia. Bucureștenii rămași fără apă caldă, care suferă cel mai mult, nu sunt interesați de problemele penale ale primarului și îi cer să grăbească reparațiile la sistemul de termoficare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ciprian ciucu