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Politica· 1 min citire

Critici dure la adresa lui Ciprian Ciucu din partea bucureștenilor. Oamenii îi cer edilului să urgenteze lucrările la termoficare

Bucureșteni

Bucureșteni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 21:56
SursăRealitatea PLUS

Păreri împărțite printre bucureșteni după ce Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar! Unii vor să-l vadă în pușcărie, iar alții vor să vadă că măcar își dă demisia. Bucureștenii rămași fără apă caldă, care suferă cel mai mult, nu sunt interesați de problemele penale ale primarului și îi cer să grăbească reparațiile la sistemul de termoficare.

Pe de altă parte, sunt și persoane care nu cred în acuzațiile care îi sunt aduse primarului, în special locuitori ai Sectorului 6.

Ce păreri au oamenii despre acuzațiile la adresa lui Ciprian Ciucu?

„Să-și dea demisia dacă tot s-a dovedit ce a făcut. Să lase pe alții mai corecți. Că noi am suferit destul. De 30 de ani tot suferim.

Tot am ales pe cine nu trebuie și acuma iar am dat-o în bară.”, zic oamenii.

„Să se ocupe mai serios. N-avem apă caldă. Și iarna la fel. Tot timpul când să faci baie nu e apă.”, spune o femeie.

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