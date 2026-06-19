Deși este anchetat de DNA, Ciprian Ciucu postează clipuri de campanie

În timp ce este anchetat la DNA, primarul Capitalei se face că muncește. Ciprian Ciucu a vizitat un șantier din cartierul Henri Conadă și a postat imaginile pe pagina sa de Facebook.
În timp ce atenția publică este îndreptată asupra anchetei DNA în care este vizat, primarul Ciprian Ciucu continuă activitatea administrativă în stilul deja bine cunoscut pe rețelele sociale: vizite pe teren, filmări pe șantier și mesaje optimiste despre proiectele aflate în derulare.
Cea mai recentă apariție a edilului a avut loc în cartierul Henri Coandă, unde a inspectat lucrările de sistematizare și a publicat un videoclip pe pagina sa de Facebook, prezentat într-o notă mobilizatoare, cu accente de mesaj de campanie.
„Nimic nu mă va ține departe de oameni”
În descrierea videoclipului, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj în care a subliniat că proiectele din teren continuă indiferent de context.
„Am început lucrările pentru sitematizarea și civilizarea cartierului Henri Coandă. Nimic nu mă va ține departe de oameni.”
Afirmația vine în timp ce edilul este subiectul unei anchete DNA, însă acest detaliu nu apare în comunicările sale publice, accentul fiind pus exclusiv pe activitatea administrativă și pe proiectele din teren.
Promisiuni despre un cartier „lăsat în urmă de ani de zile”
În cadrul materialului video, primarul a vorbit despre situația din cartierul Henri Coandă, descriind zona ca fiind una neglijată timp de mai mulți ani, fără infrastructură de bază.
El a explicat că lucrările de proiectare au fost deja finalizate și că șantierul a intrat efectiv în faza de execuție.
„Cartierul Henri Coandă a fost lăsat așa fără niciun fel de sistematizare, fără asfalt, fără trotuare. De mai bine de 10 ani am finalizat deja partea de proiectare și am dat drumul la lucrări. Vorbim de 32 de străzi care vor fi sistematizate, asfaltate. Lucrarea va dura aproximativ 12 luni. Voi reveni pe acest șantier.”
Asigurări către comunitate și colaborare pe durata lucrărilor
Edilul a mai precizat că este în contact permanent cu echipele implicate în proiect, dar și cu locuitorii din zonă, pentru a preveni eventuale probleme în timpul desfășurării lucrărilor.
„Sunt în legătură cu comunitatea și eu și restul colegilor, ca pe parcursul lucrărilor să nu apără niciun fel de probleme.”
Declarația a fost rostită în cadrul videoclipului, în care primarul a insistat pe ideea de coordonare și implicare continuă pe durata proiectului.
Reacții din partea locuitorilor prezenți în filmare
Materialul video publicat de edil include și reacții ale unor cetățeni care au fost prezenți la fața locului, aceștia exprimându-și speranța că lucrările vor fi finalizate după ani de întârzieri.
„Sperăm ca într-un an de zile să se termine acest drum de 20 de ani, început și abandonat de diverși primari. Ne bucurăm că în sfârșit actualul primar a reușit să ajungă la noi în cartier. Vă mulțumim”