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Social· 1 min citire
Încercarea disperată a marilor orașe de a combate criza energetică. Ce măsuri se iau
Publicat7 aug. 2026, 09:30
SursăRealitatea PLUS
Zeci de orașe și comune din toată țara iau măsuri drastice în încercarea disperată de a combate criza energetică. În unele zone este oprit iluminatul stradal pe timpul nopții, iar tot mai multe comune opresc apa. Oamenii primesc cu porția, doar câteva ore pe zi, iar grădinile nu mai au voie să le ude.
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