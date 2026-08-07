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Social· 1 min citire
Carmen Șerban a intrat cu mașina în craterul apărut pe Bulevardul Eroilor din București
Crater Bulevardul Eroilor
Cântăreața Carmen Șerban a trecut prin momente de panică după ce a intrat cu autoturismul într-un crater format joi, 6 august, pe Bulevardul Eroilor din Capitală. Artista a anunțat pe Facebook că nu a fost rănită, însă mașina s-a defectat și va fi dusă la service.
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