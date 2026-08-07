Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Carmen Șerban a intrat cu mașina în craterul apărut pe Bulevardul Eroilor din București

Crater Bulevardul Eroilor

Crater Bulevardul Eroilor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 08:45

Cântăreața Carmen Șerban a trecut prin momente de panică după ce a intrat cu autoturismul într-un crater format joi, 6 august, pe Bulevardul Eroilor din Capitală. Artista a anunțat pe Facebook că nu a fost rănită, însă mașina s-a defectat și va fi dusă la service.

Incidentul s-a produs joi după-amiază, când asfaltul s-a surpat în partea carosabilă, formându-se o groapă de mari dimensiuni. La scurt timp au intervenit echipele Apa Nova, iar circulația în zonă a fost restricționată pe timpul serii.

Primăria Capitalei a transmis că lucrările de remediere urmau să fie finalizate până vineri dimineață.

Carosabilul s-a prăbușit pe Bulevardul Eroilor

„Am ieșit în câteva secunde”

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Carmen Șerban a povestit că roțile din stânga ale mașinii au intrat în crater, însă a reușit să iasă rapid din groapă.

Artista a precizat că nu a suferit nicio vătămare, dar autoturismul a fost avariat și urmează să fie verificat într-un service auto.

Trafic restricționat în zonă

Autoritățile au restricționat circulația pe Bulevardul Eroilor pentru efectuarea lucrărilor de reparație și pentru verificarea infrastructurii afectate de surpare. Cauza exactă a apariției craterului urmează să fie stabilită de specialiști.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

crater bulevardul eroilor bucurestiCarmen Șerban

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe