Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Copil de trei ani dispărut în județul Constanța. Băiatul este căutat după ce a plecat de la o stână din Corbu
Copil de trei ani dispărut în județul Constanța
Un băiețel în vârstă de trei ani este căutat de polițiști și familie după ce a dispărut joi seară din localitatea Corbu, județul Constanța. Copilul ar fi plecat de la o stână unde locuia împreună cu familia și nu s-a mai întors.
Citește și
- 16:18Încă o lună de restricții la Praid. Autoritățile au prelungit starea de alertă
- 16:11Șase români, puși sub acuzare în Italia după moartea unui muncitor moldovean. Ce au făcut timp de două ore când bărbatului i s-a făcut rău
- 15:24Cutremur de 3,2 în județul Buzău. Seismul s-a produs la peste 110 kilometri adâncime
- 14:35Cine este bărbatul care a vandalizat stânca de pe Transfăgărășan cu mesajul „ANNA”. Riscă mii de lei amendă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News