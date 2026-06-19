Acuzații de nereguli în ședința PNL. Un lider al partidului vorbește despre voturi greșit contabilizate și organizare grăbită a ședinței

Publicat 19 iun. 2026, 20:31 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal continuă să crească după ședința Consiliului Național organizată recent, în format online. Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, a vorbit la Realitatea PLUS despre posibile nereguli în modul de desfășurare a votului, sugerând că procedura ar fi fost grăbită și insuficient de transparentă.

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