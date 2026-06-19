Acuzații de nereguli în ședința PNL. Un lider al partidului vorbește despre voturi greșit contabilizate și organizare grăbită a ședinței

Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal continuă să crească după ședința Consiliului Național organizată recent, în format online. Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, a vorbit la Realitatea PLUS despre posibile nereguli în modul de desfășurare a votului, sugerând că procedura ar fi fost grăbită și insuficient de transparentă.
Acesta susține că există diferențe între datele oficiale privind prezența și voturile exprimate, dar și neclarități în modul de centralizare a rezultatelor.
Prezență și voturi contestate în ședința online
Toma Petcu a explicat că unul dintre principalele motive de îngrijorare îl reprezintă modul în care a fost raportată participarea la ședință, dar și diferențele dintre voturile consemnate și cele percepute de participanți.
„În primul rând, gândiți-vă, dintr-un număr de 805 de persoane convocate, colegi convocați, au lipsit aproximativ 120, practic nu au participat la ședință. Și cred că 125 s-au abținut sau au votat împotrivă. Deci practic aproape 250 de colegi din 800 nu au participat sau au votat împotrivă.”
Acesta a adăugat că au existat neclarități și în ceea ce privește corelarea dintre prezență și rezultatele finale anunțate.
Neconcordanțe între voturi și raportări oficiale
Liderul CJ Giurgiu a mai susținut că în unele organizații județene rezultatele anunțate nu ar corespunde cu modul în care s-a votat efectiv în ședință.
„În afară de acest lucru, au fost mari necorelări între numărul de voturi care au fost consemnate la moment dat și prezența anunțată inițial de către secretarul general. De asemenea, s-au semnalat voturi diferite, de exemplu, în organizația Călărași s-a spus că au fost unanimitate de voturi, în timp ce în sală colegii de la Călărași au avut voturile diferite, n-a fost unanimitate pe un punct pe ordinea de zi. La Giurgiu s-a spus că s-au conectat 3 colegi din 30 și eu știu că s-au conectat doar 2.”
Critici la adresa formatului online al ședinței
O altă problemă semnalată de acesta vizează modul în care a fost organizată ședința, desfășurată online, cu participare extinsă și sistem de vot electronic.
„Deci sunt multe lucruri care sunt în neconcordanță cu realitatea și care, cu siguranță, ridică semne de întrebare. Fiind o ședință online cu „strigare”, ca să zic așa, și neavând o evidență foarte clară, e greu să contabilizezi care este realitatea și ce s-a întâmplat acolo.”
Acesta consideră că formatul a îngreunat verificarea exactă a voturilor și a prezenței, mai ales în condițiile în care o parte semnificativă a participanților a fost conectată online.
Acuzații privind lipsa transparenței în desfășurarea votului
Întrebat despre modul în care a fost percepută ședința de către participanți, Toma Petcu a afirmat că unii membri ar fi avut o vizualizare limitată a procesului de vot.
„Eu nu m-am conectat, dar am înțeles de la colegii mei că, într-adevăr, ce vedeau ei în ecran erau doar domnul președinte Bolojan și domnul secretar general. Restul de, nu știu, alți colegi sau număr de voturi sau centralizare, un sistem informatic care să anunțe, nu, nu au văzut așa ceva.”
Posibile contestații după Consiliul Național
În ceea ce privește pașii următori, Petcu a precizat că există posibilitatea depunerii mai multor contestații din partea membrilor care au participat la ședință și au dubii privind corectitudinea procesului.
„Fiecare membru care a fost pe această listă și are acest convocator și are dubii, poate să conteste. Probabil că vor fi mai multe contestații.”
El a adăugat că partidul ar trebui să trateze cu atenție aceste semnale, pentru a evita tensiuni suplimentare în interior.
Dispute politice și tensiuni înainte de congres
Discuția a atins și subiectul congresului programat, unde apar deja diferențe de opinie între liderii PNL privind calendarul și modul de organizare.
Toma Petcu a făcut referire la solicitarea de amânare venită din partea lui Adrian Veștea, sugerând că există două viziuni diferite în interiorul partidului privind direcția politică și modul de conducere.
În opinia sa, graba organizării congresului ar putea afecta coeziunea internă și ar putea duce la pierderea unor membri importanți din echipă.
„Eu cred că duminică o să piardă foarte mult domnul Bolojan, că sunt oameni care se pierd, să spunem, în urma acestui vot din consiliu și în deciziile ulterioare, oameni care au muncit pentru partid și care au făcut lucruri pentru partid și cel care pierde oameni din echipă este domnul Bolojan.”
Declarațiile lui Toma Petcu vin pe fondul unei perioade tensionate în PNL, în care disputele interne privind organizarea congresului și direcția de conducere se amplifică vizibil.