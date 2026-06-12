Anchetă la Bistrița după ce o femeie de 45 de ani a ajuns la spital cu răni la nivelul gâtului

Sursă: Realitatea.Net

O femeie în vârstă de 45 de ani a fost internată la spital după ce s-a prezentat cu plăgi tăiate superficiale în zona gâtului. Cazul a intrat în atenția autorităților, după ce personalul medical a notificat Poliția pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Evenimentul a avut loc în municipiul Bistrița, iar femeia a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Pacienta era conștientă și stabilă la sosirea în unitatea medicală

Potrivit reprezentanților spitalului, femeia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe în stare stabilă, fiind conștientă și cooperantă pe parcursul evaluării medicale.

Medicii au constatat existența unor plăgi tăiate superficiale la nivelul gâtului și au intervenit pentru acordarea tratamentului necesar. După investigațiile efectuate, s-a decis internarea pacientei pentru supraveghere și îngrijiri suplimentare.

Cadrele medicale au alertat autoritățile

Conform procedurilor legale, personalul medical a informat imediat Poliția cu privire la situația constatată. Oamenii legii au deschis verificări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și în ce condiții femeia a suferit leziunile.

În acest moment, anchetatorii analizează toate ipotezele și urmează să stabilească dacă este vorba despre un accident, un act de agresiune sau o altă situație.

Cercetările continuă

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații suplimentare despre contextul producerii incidentului. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să audieze persoanele relevante și să strângă toate datele necesare pentru clarificarea cazului.

Până la finalizarea investigațiilor , circumstanțele exacte în care femeia de 45 de ani a ajuns la spital cu răni la nivelul gâtului rămân necunoscute.