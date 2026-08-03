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Bărbat din Argeș, arestat pentru ultraj. A lovit un polițist pentru că nu i-a dat dreptate în urma sesizării unui presupus furt

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 17:19

Un bărbat din județul Argeș a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a agresat un polițist nemulțumit de concluziile verificărilor efectuate în urma unei sesizări făcute chiar de el. Acesta reclamase un presupus furt de energie electrică de la locuința sa, însă cercetările au arătat că acuzațiile nu se confirmă.

Polițist lovit în timpul intervenției

"Din cercetări a rezultat că, la data de 1 august a.c., în jurul orei 21:20, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Albota au fost sesizaţi de către un bărbat, de 53 de ani, din comuna Albota, cu privire la faptul că de la imobilul în care domiciliază s-ar sustrage energie electrică.

În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului împreună cu reprezentanţi ai societăţii de distribuţie energie electrică, iar în urma verificărilor efectuate de persoanele abilitate, s-a constatat că cele sesizate nu se confirmă. În timpul intervenţiei, bărbatul ar fi devenit agresiv verbal şi fizic, lovindu-l pe unul dintre poliţiştii aflaţi la faţa locului", transmite, luni, Poliţia judeţeană Argeş.

Individul a fost reținut pentru ultraj

Bărbatul care a solicitat intervenţia Poliţiei este cunoscut drept o persoană recalcitrantă, care în trecut a mai avut probleme legate de nerespectarea legii, potrivit unor surse judiciare. El are mai multe conflicte cu membri ai familiei sale, legate de posesiuni imobiliare, iar agresiunea la adresa poliţistului a avut loc întrucât sesizarea sa privind presupusul furt de curent electric de la locuinţa sa a fost infirmată.

Duminică, bărbatul a fost reţinut pentru ultraj, iar ulterior Judecătoria Piteşti a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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