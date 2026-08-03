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Locale· 2 min citire
Bărbat din Argeș, arestat pentru ultraj. A lovit un polițist pentru că nu i-a dat dreptate în urma sesizării unui presupus furt
FOTO: Arhivă
Un bărbat din județul Argeș a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a agresat un polițist nemulțumit de concluziile verificărilor efectuate în urma unei sesizări făcute chiar de el. Acesta reclamase un presupus furt de energie electrică de la locuința sa, însă cercetările au arătat că acuzațiile nu se confirmă.
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