Masacru în Texas: Cel puțin 10 răniți și un mort după un schimb de focuri VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Cel puțin o persoană a murit, iar alte nouă au fost spitalizate de urgență în urma unui schimb de focuri violent izbucnit vineri în localitatea Midland, Texas. După ore în șir în care forțele de ordine s-au aflat într-o situație de impas cu atacatorul baricadat, poliția americană a confirmat vineri după-amiază decesul suspectului, transmite BBC.

Bilanțul oficial al atacului armat din orașul Midland, statul Texas, a urcat la 11 victime, printre care se numără și persoana care a decedat, au anunțat autoritățile locale în cadrul unei conferințe de presă. Tragedia a mobilizat de urgență echipele medicale din regiune, spitalele locale fiind în alertă maximă pentru a salva viața celor răniți.

Reprezentanții Spitalului Midland Memorial au confirmat că au preluat nouă dintre victime, patru dintre acestea fiind introduse direct în sălile de operație pentru intervenții chirurgicale complexe. O a zecea persoană rănită a fost transportată de urgență la Spitalul Odessa Medical Center, conform informațiilor transmise de NBC News.

Reacția autorităților

Evenimentele au zguduit comunitatea locală, provocând o undă de șoc și compasiune. Primarul orașului Midland, Lori Blong, a transmis un mesaj emoționant imediat după securizarea zonei:

„Mi se rupe inima pentru victime și familiile lor. Ne rugăm pentru fiecare persoană afectată de evenimentele de astăzi și pentru ofițerii de poliție care și-au riscat propria siguranță pentru a ne proteja comunitatea.”

Cronologia atacului

Conform datelor oferite de primarul Lori Blong, primele apeluri disperate la numărul de urgență au fost înregistrate dimineața, la ora locală 8:03 (14:03 GMT). Echipajele de poliție au intervenit rapid la fața locului, însă s-au lovit de o rezistență acerbă din partea atacatorului.

Timp de aproximativ două ore de la primele focuri de armă, suspectul s-a baricadat și a rămas într-o confruntare directă cu forțele de ordine. Situația de impas s-a încheiat abia după ce poliția a reușit să neutralizeze amenințarea, confirmând ulterior decesul agresorului.

„S-au tras cel puțin 40 de focuri de armă”

Din primele cercetări efectuate de Associated Press, întreaga violență a izbucnit în proximitatea unei clinice veterinare din oraș. Zona, de regulă liniștită, s-a transformat rapid într-un teatru de război, spre groaza martorilor oculari.

Andrea Mendias, angajata unui atelier de reparații auto situat chiar lângă locul unde a început atacul, a descris momentele de panică pentru AP: „Mi s-a părut că s-au tras cel puțin 40 de focuri de armă” . Poliția continuă investigațiile la fața locului pentru a stabili cu exactitate motivele care l-au împins pe atacator la acest gest extrem.