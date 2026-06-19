Ciprian Ciucu, anchetat în 4 dosare penale: „Sunt nevinovat!”

Publicat 19 iun. 2026, 22:19 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar, acuzat că a luat mită de la dezvoltatorii imobiliari. Primarul general ar fi folosit banii proveniți din șpagă în campania electorală din 2025. Culmea, Ciprian Ciucu recunoștea înainte de alegerile pentru fotoliul de primar general că PNL este în pragul falimentului. El a avut susținerea premierului demis Ilie Bolojan și Dan Motreanu, secretarul general al PNL. REALITATEA PLUS a cerut puncte de vedere de la cei menționați, nu avem răspunsuri.

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