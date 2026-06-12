Secretele lui Ceaușescu: tuneluri și buncăre sub Casa Poporului

Publicat 12 iun. 2026, 23:58 Sursă Realitatea PLUS

Secrete bine păzite, tuneluri despre care s-a vorbit zeci de ani și buncăre construite pentru cele mai negre scenarii. Sub Casa Poporului, simbolul megalomaniei lui Nicolae Ceaușescu, se află o lume mai puțin cunoscută publicului. De la adăposturi antiatomice confirmate oficial, până la presupuse tuneluri de evacuare construite pentru liderul comunist, subsolurile clădirii continuă să stârnească interes și controverse.

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