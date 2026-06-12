Secretele lui Ceaușescu: tuneluri și buncăre sub Casa Poporului

Secrete bine păzite, tuneluri despre care s-a vorbit zeci de ani și buncăre construite pentru cele mai negre scenarii. Sub Casa Poporului, simbolul megalomaniei lui Nicolae Ceaușescu, se află o lume mai puțin cunoscută publicului. De la adăposturi antiatomice confirmate oficial, până la presupuse tuneluri de evacuare construite pentru liderul comunist, subsolurile clădirii continuă să stârnească interes și controverse.
Ce se ascunde, de fapt acolo și cât adevăr există în legendele care circulă de decenii - într-o anchetă explozivă marca Realtiatea PLUS!
Subsolul Casei Poporului. Dezvăluiri despre tunelurile secrete
La zeci de ani de la construirea Casei Poporului, clădirea-simbol ridicată la ordinul lui Nicolae Ceaușescu continuă să nască întrebări și legende care fascinează milioane de români, dar și străini. Construcţia Palatului Parlamentului, cum i se mai spune clădirii-mamut din centrul Bucureştiului, a început în 1980, asta după ce Nicolae Ceauşescu a ordonat, după cutremurul din `77 reconstruirea Bucureştiului ca un oraş de sine stătător.
În prezent, în 2026, Senatorul Ninel Peia a făcut dezvălui în exclusivitate despre ce se află în subsolul Palatului Parlamentului.
„Salutare oameni buni, ne aflăm la nivelul minus 9 în Casa Poporului, la Senat. N-a fost folosit niciodată această piscină. O piscină făcută pentru demnitarii comuniști. Uitați ce frumoasă este. Sunt săli multe și birouri multe în zonă. Pe aici este o coborâre la minus 10. Haideți să vedem aici, s-ar putea amenaja un loc de joacă pentru copii. Aici la fel. Aici la fel. Ia sa vedem, sa nu cadem in piscina. Uitati, e destul de mare. Aici iarasi, uitați ce... Cred ca astea sunt calorifere. Da, ce calorifere. Drăguțe, chiar drăguțe. Aici și avem. Avem camera 39 pentru masaj, iarăși calorifere frumoase în ce an or fi fost făcute astea. Cred că au fost puse după Revoluție.”, spunea senatorul - Ninel Peia.
Una dintre cele mai cunoscute povești despre edificiul colosal este cea legată de existența unor coridoare subterane construite pentru Nicolae Ceaușescu. Tunelul care ar lega Casa Poporului de Aeroport de Otopeni rămâne la stadiul de legendă urbană neconfirmată oficial. Însă există mărturii conform cărora Nicolae Ceaușescu ar fi făcut acest tunel, pentru ca, la nevoie să poată sa fugă cu avionul. În 2005, un astfel de tunel secret a fost descoperit întâmplător, după ce a fost inundat din cauza ploii.
Secretele regimului comunist ascunse în cea mai mare clădire
În subsolul clădirii există însă și elemente confirmate oficial. Palatul Parlamentului dispune de două adăposturi antiatomice construite în perioada comunistă. Aceste spații au fost proiectate pentru a oferi protecție în cazul unui atac nuclear și fac parte din sistemele speciale de securitate gândite pentru conducerea statului. Arhitecta șefă a făcut declarații despre colaborarea cu Nicolae Ceaușescu.
O altă legendă care circulă de ani de zile spune că mai mulți muncitori care și-au pierdut viața în timpul lucrărilor ar fi rămas pentru totdeauna între zidurile construcției. De aici s-au născut și poveștile despre fantomele Casei Poporului. Angajați și paznici au relatat de-a lungul timpului că au auzit zgomote inexplicabile.
Potrivit altor povești care circulă de după căderea regimului comunist, sub scara principală ar fi fost îngropat un cilindru metalic care conține mesaje și documente lăsate de Nicolae Ceaușescu pentru generațiile viitoare.
Ridicată la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, Casa Poporului rămâne una dintre cele mai impresionante și controversate construcții realizate în perioada comunistă. Iar subsolurile sale continuă să fie un subiect care stârnește curiozitatea publicului, între realități confirmate și legende care au supraviețuit deceniilor. Casa Poporului a intrat de trei ori în cartea recordurilor fiind clădirea care are cea mai mare greutate din lume, este cea mai scumpă clădire administrativă din lume, dar și cea mai mare clădire administrativă folosită.