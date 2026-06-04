Descoperire arheologică spectaculoasă sub Ierusalim. Un tunel uriaș săpat în stâncă îi pune în dificultate pe cercetători

Sursă: Realitatea.net

Arheologii care lucrează în apropierea Ierusalimului au făcut o descoperire surprinzătoare: un tunel subteran de dimensiuni impresionante, realizat de mâna omului, a cărui origine și funcție rămân necunoscute. Lipsa totală a artefactelor și a altor indicii istorice transformă situl într-unul dintre cele mai enigmatice proiecte de excavare descoperite în ultimii ani.

Tunelul a fost identificat în zona Ramat Rachel, în timpul unor cercetări arheologice desfășurate de specialiștii din cadrul Autorității pentru Antichități din Israel.

Inițial, cercetătorii au presupus că este vorba despre o simplă cavitate naturală formată în rocă. Pe măsură ce săpăturile au avansat însă, aceștia au realizat că descoperirea ascunde o construcție mult mai complexă.

Un pasaj subteran impresionant, săpat cu mare precizie

Accesul în interior se face printr-o scară cioplită direct în piatră, care conduce către un coridor masiv excavat în stâncă.

Potrivit măsurătorilor preliminare, tunelul are o lungime de aproximativ 50 de metri, în timp ce în anumite porțiuni atinge o înălțime de cinci metri și o lățime de aproximativ trei metri.

Specialiștii spun că urmele lăsate pe pereți indică fără echivoc o intervenție umană. Geometria regulată a pasajului și suprafețele atent modelate sugerează existența unui proiect bine planificat, care a necesitat resurse importante și o muncă susținută.

Niciun indiciu despre constructori sau perioada în care a fost realizat

Ceea ce face descoperirea cu adevărat neobișnuită este lipsa totală a obiectelor care ar putea oferi indicii despre cei care au construit tunelul.

Arheologii nu au găsit monede, fragmente ceramice, unelte, inscripții sau resturi organice care să permită datarea sitului.

Această situație este rar întâlnită în arheologie, mai ales într-o regiune cu o istorie atât de bogată precum zona Ierusalimului.

Teoria sistemului de apă a fost exclusă

Printre primele ipoteze analizate de cercetători s-a numărat posibilitatea ca tunelul să fi făcut parte dintr-o rețea destinată captării sau transportului apei.

Analizele efectuate ulterior au redus însă considerabil șansele acestei teorii. În interior nu au fost identificate urme de tencuială impermeabilă, element specific construcțiilor hidraulice antice, iar studiile geologice nu au indicat existența unei surse de apă în apropiere.

În lipsa acestor dovezi, specialiștii au fost nevoiți să caute alte explicații.

Posibilă exploatare subterană abandonată

O altă ipoteză aflată în atenția cercetătorilor este aceea că tunelul ar fi fost săpat pentru exploatarea unor resurse minerale sau pentru extragerea materialelor utilizate în construcții.

În sprijinul acestei teorii se află existența unui puț vertical realizat în tavanul pasajului, element întâlnit frecvent în sistemele de ventilație ale galeriilor subterane.

Totuși, nici această explicație nu poate fi confirmată în prezent. Specialiștii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca proiectul să fi fost abandonat înainte de finalizare, ceea ce ar putea explica lipsa unor indicii clare privind destinația construcției.

Apropierea de situri istorice importante ridică noi întrebări

Tunelul se află la mică distanță de mai multe zone cu valoare arheologică majoră, inclusiv de vestigii datând din Epoca Fierului și din perioada Primului Templu.

Această proximitate îi determină pe cercetători să ia în calcul legături cu civilizațiile care au locuit regiunea de-a lungul mileniilor, însă până în prezent nu există dovezi care să confirme o astfel de conexiune.

În prezent, arheologii continuă cercetările și speră că extinderea săpăturilor va aduce noi informații despre originea și rolul tunelului.

Până atunci, structura rămâne unul dintre cele mai intrigante mistere arheologice descoperite recent în apropierea Ierusalimului, o construcție impresionantă care demonstrează nivelul ridicat de organizare și expertiză tehnică al unor constructori rămași, deocamdată, necunoscuți.