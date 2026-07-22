Misterul aurului din Camerun. Diferențe uriașe între exporturile declarate și importurile raportate de Emiratele Arabe Unite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 23:47

Camerunul declanșează o amplă operațiune pentru recuperarea a peste 524 de milioane de dolari din taxe neîncasate, după ce autoritățile au descoperit diferențe uriașe între exporturile oficiale de aur și importurile raportate de Emiratele Arabe Unite.

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