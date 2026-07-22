Misterul aurului din Camerun. Diferențe uriașe între exporturile declarate și importurile raportate de Emiratele Arabe Unite

Camerunul declanșează o amplă operațiune pentru recuperarea a peste 524 de milioane de dolari din taxe neîncasate, după ce autoritățile au descoperit diferențe uriașe între exporturile oficiale de aur și importurile raportate de Emiratele Arabe Unite.
Camerun verifică industria aurului după descoperirea unor diferențe uriașe în datele comerciale
Autoritățile din Camerun pregătesc una dintre cele mai ample acțiuni de control din ultimii ani în sectorul minier, după ce au identificat neconcordanțe majore între cantitățile de aur declarate la export și cele înregistrate de partenerii comerciali, arată Insider Africa.
Începând cu 1 august, statul african va demara o campanie națională prin care încearcă să recupereze aproximativ 305 miliarde de franci CFA, echivalentul a 524 de milioane de dolari, reprezentând taxe, redevențe și alte obligații fiscale care, potrivit autorităților, nu au fost achitate.
Doar 22 de kilograme declarate, dar peste 15 tone raportate la import
Ancheta a fost declanșată după publicarea raportului Inițiativei pentru Transparență în Industriile Extractive (EITI), care a evidențiat o discrepanță impresionantă în statisticile comerciale aferente anului 2023.
Potrivit datelor oficiale prezentate de Camerun, exporturile de aur au însumat doar 22,3 kilograme. În schimb, autoritățile vamale din Emiratele Arabe Unite au raportat că au importat peste 15 tone de aur provenit din Camerun în aceeași perioadă.
Diferența este de peste 670 de ori mai mare decât cantitatea declarată oficial de statul african, fapt care a ridicat suspiciuni privind existența unor exporturi neraportate și a unor rețele de contrabandă.
Zeci de firme miniere intră în vizorul autorităților
Operațiunea va fi coordonată de compania națională SONAMINES, în colaborare cu instituțiile responsabile de taxe și vămi.
În total, 51 de companii miniere și 33 de exploatări care nu figurau în evidențele oficiale vor fi supuse verificărilor.
Autoritățile suspectează că, în perioada 2023–2025, o parte dintre operatorii din domeniu ar fi declarat producții mai mici decât cele reale sau ar fi desfășurat activități fără respectarea obligațiilor fiscale.
Statul încearcă să recupereze milioane de dolari pierdute
Guvernul camerunez urmărește recuperarea redevențelor miniere, a taxelor vamale și a impozitelor aferente exporturilor de aur.
Oficialii consideră că neregulile din industrie au privat bugetul de stat de venituri importante într-o perioadă în care finanțarea externă este tot mai dificil de obținut, iar presiunea asupra economiei este în creștere.
Comerțul internațional scoate la iveală posibile exporturi ascunse
Cazul Camerunului evidențiază importanța comparării datelor comerciale dintre state pentru identificarea eventualelor fraude.
Specialiștii explică faptul că diferențele dintre exporturile declarate de o țară și importurile înregistrate de statul de destinație pot reprezenta un indiciu privind existența unor transporturi neraportate, a contrabandei sau a unor deficiențe în monitorizarea sectorului minier.
Tot mai multe state africane combat contrabanda cu aur
Camerunul nu este singurul stat care încearcă să limiteze pierderile generate de comerțul ilegal cu metale prețioase. În ultimii ani, țări precum Ghana, Mali, Sudan și Republica Democrată Congo au intensificat controalele asupra exploatărilor miniere și asupra traseului aurului, de la extracție până la export.
Autoritățile cameruneze speră că actuala campanie va conduce la recuperarea sumelor datorate statului și la o supraveghere mai eficientă a uneia dintre cele mai valoroase industrii ale țării. Dacă măsurile își vor atinge scopul, modelul ar putea fi preluat și de alte state africane care se confruntă cu probleme similare în sectorul aurului.