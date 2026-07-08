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Cultura· 1 min citire
Nicu Alifantis, mesaj devastator pentru fani: „Într-o țară neguvernată, ce poți să faci?” Decizia radicală luată de artist
Muzicianul Nicu Alifantis
Nicu Alifantis a transmis un mesaj trist pentru publicul său, anunțând anularea celei de-a doua părți a turneului național. Veteranul scenei muzicale a precizat că decizia vine „din motive independente”, lansând un nou atac dur la adresa guvernanților, ale căror decizii au afectat profund sectorul cultural.
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