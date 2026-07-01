Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un bloc din Belgia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 14:27

Un incendiu violent a izbucnit miercuri într-un bloc de apartamente din orașul belgian Anvers. Mai multe persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de poliție. Flăcările au pornit de la etajul opt al unei clădiri cu 10 etaje, în care locuiesc peste 200 de persoane.

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