Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un bloc din Belgia

Un incendiu violent a izbucnit miercuri într-un bloc de apartamente din orașul belgian Anvers. Mai multe persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de poliție. Flăcările au pornit de la etajul opt al unei clădiri cu 10 etaje, în care locuiesc peste 200 de persoane.
Incendiul a izbucnit într-un bloc de apartamente din cartierul Linkeroever, aflat în orașul Anvers. Potrivit poliției, focul a pornit de la etajul opt al clădirii.
Din imobil ieșea o cantitate mare de fum, iar intervenția pompierilor a fost una dificilă, din cauza dimensiunii și intensității incendiului.
Clădirea are 10 etaje și găzduiește peste 200 de persoane, motiv pentru care autoritățile au început rapid evacuarea locatarilor.
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite
Poliția a anunțat că incendiul s-a soldat cu mai multe persoane decedate și altele rănite. Deocamdată, autoritățile nu au transmis un bilanț exact al victimelor.
Persoanele afectate au fost preluate de echipajele de intervenție, iar zona a fost securizată pentru ca pompierii și medicii să poată acționa.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul și dacă mai există persoane blocate în clădire.
Locuitorii din zonă, sfătuiți să țină ferestrele închise
Din cauza fumului dens, locuitorii din apropiere au fost avertizați să țină ferestrele și ușile închise. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să oprească, dacă este necesar, și ventilatoarele, pentru a evita pătrunderea fumului în locuințe.
Măsura a fost luată pentru protejarea populației din zonă, în condițiile în care fumul s-a răspândit în aer și putea afecta persoanele aflate în apropierea blocului. La locul incendiului au fost trimise mai multe echipe de intervenție rapidă și polițiști. În sprijinul operațiunii a fost mobilizată și o unitate specializată de drone.
Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și pentru evacuarea locatarilor din clădire. Operațiunea a fost îngreunată de amploarea incendiului și de fumul puternic. Autoritățile continuă intervenția și verificările în clădire, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită.