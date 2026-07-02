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Cultura· 1 min citire

Celebrări impresionante la Putna în cinstea lui Ștefan cel Mare. 3 zile de evenimente în cinstea voievodului

Sărbătoare la Putna

Sărbătoare la Putna

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 iul. 2026, 20:13
SursăRealitatea PLUS

Ceremonie impresionantă organizată la Putna cu ocazia împlinirii a 522 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare! Mii de credincioși participă zilele acestea la celebrările desfășurate la mănăstire.

Mii de credincioși

Pe lângă slujbele religioase, a fost organizat un ceremonial militar la care participă structurile Statului Major al Forțelor Terestre al României, în colaborare cu structurile Ministerului de Interne din județul Suceava și cele ale Ministerului de Interne al Republicii Moldova.

Anul acesta se împlinesc și 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna.

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