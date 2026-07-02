Celebrări impresionante la Putna în cinstea lui Ștefan cel Mare. 3 zile de evenimente în cinstea voievodului

Publicat 2 iul. 2026, 20:13 Sursă Realitatea PLUS

Ceremonie impresionantă organizată la Putna cu ocazia împlinirii a 522 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare! Mii de credincioși participă zilele acestea la celebrările desfășurate la mănăstire.

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