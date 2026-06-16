Școala de Vară Culturadata 2026, dedicată managementului și marketingului proiectelor culturale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:39

Studenții, tinerii profesioniști și persoanele interesate de sectorul cultural pot participa la cea de-a VI-a ediție a Școlii de Vară Culturadata, organizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală în perioada 6–10 iulie, la Modul Cărturești.

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