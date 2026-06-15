Moartea lui Eminescu, între boală și malpraxis. Polemicile pe specialișii nu le-au rezolvat nici în prezent

Publicat 15 iun. 2026, 17:24 Actualizat 15 iun. 2026, 17:25

15 iunie, ziua în care a murit marele poet Mihai Eminescu, readuce în discuție, an de an, polemicile legate de cauzele decesului. La 39 de ani, Eminescu s‑a stins în cea mai bună tradiție a artiștilor romantici: tânăr, sărac și „nebun”. După 137 de ani, specialiștii încă discută acest ultim aspect, cel al afecțiunilor psihice care i‑ar fi fost fatale poetului național.

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