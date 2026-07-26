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Benzinării din Galați și Brăila au rămas fără motorină. Penurie de carburanți, deja nu se mai găsește combustibil
Penurie de carburanți în Brăila și Galați
Publicat26 iul. 2026, 16:43
SursăRealitatea PLUS
Unele stații Peco din județele Galați și Brăila, au rămas fără motorină, după oprirea alimentării cu petrol din Kazahstan.
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